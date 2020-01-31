***SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.01.2020 08:17
***SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yeni dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri hakkında
Şirketimiz ile çalışan işçilerimizin örgütlü olduğu Petrol-İş sendikası arasında Soda ve Kromsan fabrikaları ile Tuz İşletmesini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine,30.01.2020 tarihinde başlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815817
BIST
13:48119.585
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -264,80
|Açılış
|: 120.096
|
|Önceki Kapanış
|: 119.850
|
120.318
En Düşük
119.202
13:485,9829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0070
|Açılış
|: 5,9790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9760
|
5,9866
En Düşük
5,9643
13:486,6009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0036
|Açılış
|: 6,5870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5840
|
6,6042
En Düşük
6,5781
13:48304,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,98
|Açılış
|: 304,00
|
|Önceki Kapanış
|: 303,02
|
304,31
En Düşük
301,88
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|7,08
|10.384.328
|% 20,00
|
|RYGYO
|6,49
|3.762.116
|% 19,96
|
|HUBVC
|30,80
|15.885.430
|% 19,94
|
|TKNSA
|8,44
|13.362.514
|% 19,89
|
|NATEN
|18,25
|17.056.737
|% 16,99
|
|QNBFB
|40,94
|759.028
|% -14,99
|
|BURVA
|12,30
|362.368
|% -14,88
|
|OSMEN
|5,85
|47.619
|% -9,86
|
|QNBFL
|100,00
|669.600
|% -8,84
|
|SALIX
|7,50
|2.228
|% -8,54
|
|SISE
|5,58
|1.973.447.633
|% 12,50
|
|THYAO
|13,72
|892.293.366
|% -0,80
|
|SODA
|6,81
|826.143.472
|% 5,09
|
|TRKCM
|3,87
|443.836.831
|% 15,18
|
|ASELS
|23,62
|382.406.469
|% -0,17
|
|SISE
|5,58
|1.973.447.633
|% 12,50
|
|SODA
|6,81
|826.143.472
|% 5,09
|
|TRKCM
|3,87
|443.836.831
|% 15,18
|
|KRDMD
|2,86
|316.461.520
|% 1,78
|
|ODAS
|2,04
|165.762.417
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8199
|7,8591
|% 0,25
|
|Frank
|6,1486
|6,1857
|% 0,19
|
|Riyal
|1,5896
|1,5976
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.580
|2,76
|
|Altın Gr.
|304
|304
|1,24
|
|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|0,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|2,25
|
|Yarım
|967
|992
|1,08
|
|Çeyrek
|485
|496
|0,54
|
|Gümüş.Ons
|17,86
|17,89
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,01
|
|B. Petrol
|57,30
|57,30
|-0,03
|