***SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYeni dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri hakkındaŞirketimiz ile çalışan işçilerimizin örgütlü olduğu Petrol-İş sendikası arasında Soda ve Kromsan fabrikaları ile Tuz İşletmesini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine,30.01.2020 tarihinde başlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815817BIST