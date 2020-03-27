***SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.03.2020 15:03
***SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27.03.2020 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısını müteakiben yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev dağılımında Sn. Prof. Dr. Ahmet Kırman'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına, Sn. Tahsin Burhan Ergene'nin Başkan Vekilliğine seçilmesine, karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832838
BIST
17:3888.692
En Yüksek
|Değişim
|: -3,10%
|| -2.835,94
|Açılış
|: 91.834
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|Önceki Kapanış
|: 91.528
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92.299
En Düşük
88.527
17:386,4573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,4713
En Düşük
6,3903
17:387,1024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0426
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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En Düşük
7,0479
17:38336,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,04
|Açılış
|: 336,54
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|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
338,72
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|PGSUS
|34,54
|371.450.861
|% 10,00
|
|SASA
|7,26
|217.921.035
|% 10,00
|
|TUCLK
|3,30
|20.921.601
|% 10,00
|
|BNTAS
|2,42
|47.069.276
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|43.883
|% 10,00
|
|AVISA
|12,60
|1.390.581
|% -10,00
|
|RTALB
|5,76
|6.533.166
|% -9,86
|
|GLRYH
|2,40
|4.746.773
|% -9,77
|
|QNBFL
|116,60
|6.304.930
|% -9,54
|
|MPARK
|13,95
|47.868.647
|% -8,82
|
|THYAO
|8,86
|1.497.452.684
|% -4,22
|
|GARAN
|7,92
|857.378.928
|% -0,25
|
|ASELS
|23,12
|681.757.300
|% -4,70
|
|ECILC
|5,19
|591.184.516
|% 7,01
|
|PGSUS
|34,54
|371.450.861
|% 10,00
|
|THYAO
|8,86
|1.497.452.684
|% -4,22
|
|IHLGM
|0,86
|138.189.638
|% 2,38
|
|ODAS
|1,28
|183.835.165
|% -3,76
|
|YKBNK
|1,87
|237.280.421
|% -3,61
|
|IHLAS
|0,46
|55.249.033
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9014
|7,9410
|% 1,54
|
|Frank
|6,6876
|6,7279
|% 1,12
|
|Riyal
|1,7145
|1,7231
|% 0,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.620
|1.623
|-8,02
|
|Altın Gr.
|336
|337
|1,11
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,25
|14,29
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|0,02
|
|B. Petrol
|24,41
|24,41
|-1,93
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