***SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar27.03.2020 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısını müteakiben yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev dağılımında Sn. Prof. Dr. Ahmet Kırman'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına, Sn. Tahsin Burhan Ergene'nin Başkan Vekilliğine seçilmesine, karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832838BIST