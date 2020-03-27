***SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar27.03.2020 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısını müteakiben yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: 11-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yayımlanan Kurumsal Yönetim ilkelerinin 4.5 numaralı ilkesi gereğince Yönetim Kurulumuz bünyesinde oluşturulan 1) Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Mehmet Sefa Pamuksuz'un, üyeliğe Aysun Mercan'ın, 2) Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Mehmet Sefa Pamuksuzun, üyeliklere Aysun Mercan, Umut Barış Dönmez ve Asuman Durak'ın, 3) Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Mehmet Sefa Pamuksuz'un, üyeliklere Aysun Mercan ve Murat Doğan, seçilmelerine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832839BIST