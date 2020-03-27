***SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
27.03.2020 15:04
***SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
27.03.2020 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısını müteakiben yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: 11-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yayımlanan Kurumsal Yönetim ilkelerinin 4.5 numaralı ilkesi gereğince Yönetim Kurulumuz bünyesinde oluşturulan 1) Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Mehmet Sefa Pamuksuz'un, üyeliğe Aysun Mercan'ın, 2) Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Mehmet Sefa Pamuksuzun, üyeliklere Aysun Mercan, Umut Barış Dönmez ve Asuman Durak'ın, 3) Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Mehmet Sefa Pamuksuz'un, üyeliklere Aysun Mercan ve Murat Doğan, seçilmelerine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832839
BIST
16:2388.769
En Yüksek
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|: 91.834
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338,72
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|SASA
|7,26
|216.176.188
|% 10,00
|
|BNTAS
|2,42
|43.189.811
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|43.883
|% 10,00
|
|LUKSK
|6,06
|1.742.147
|% 9,98
|
|TMPOL
|4,30
|3.027.300
|% 9,97
|
|QNBFL
|116,10
|4.837.854
|% -9,93
|
|RTALB
|5,76
|6.511.836
|% -9,86
|
|GLRYH
|2,40
|4.708.301
|% -9,77
|
|FRIGO
|8,60
|51.059
|% -8,51
|
|MTRYO
|4,33
|2.191.252
|% -8,46
|
|THYAO
|8,79
|1.316.859.587
|% -4,97
|
|GARAN
|7,85
|708.804.684
|% -1,13
|
|ASELS
|23,06
|590.908.225
|% -4,95
|
|ECILC
|5,08
|464.361.612
|% 4,74
|
|PGSUS
|34,44
|349.228.264
|% 9,68
|
|IHLGM
|0,86
|128.730.206
|% 2,38
|
|THYAO
|8,79
|1.316.859.587
|% -4,97
|
|ODAS
|1,26
|167.218.253
|% -5,26
|
|IHLAS
|0,45
|52.199.905
|% -2,17
|
|YKBNK
|1,87
|195.758.298
|% -3,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8740
|7,9135
|% 1,19
|
|Frank
|6,6712
|6,7114
|% 0,87
|
|Riyal
|1,7143
|1,7229
|% 0,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.626
|1.629
|-2,48
|
|Altın Gr.
|337
|337
|1,56
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,37
|14,42
|0,02
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|Gümüş Gr.
|2,96
|2,97
|0,01
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|B. Petrol
|25,35
|25,35
|-0,99
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