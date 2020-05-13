***SODSN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
13.05.2020 10:02
***SODSN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SODAŞ SODYUM SANAYİ A.Ş.'nin 11.05.2020 tarihinde başlayan % 150 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 13.05.2020 tarihinde alacak kaydedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844646
BIST
10:4299.788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 171,83
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.012
En Düşük
99.443
10:426,9961
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0019
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9779
10:427,5861
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0083
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6015
En Düşük
7,5738
10:42382,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,19
|Açılış
|: 382,96
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
383,97
En Düşük
382,51
BIST En Aktif Hisseler
|GSDDE
|2,97
|5.404.599
|% 10,00
|
|YONGA
|25,30
|75.849
|% 10,00
|
|YBTAS
|7.863,70
|353.867
|% 10,00
|
|TKURU
|19,36
|56.318
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|443.439
|% 10,00
|
|KSTUR
|35,10
|2.668
|% -10,00
|
|BMELK
|4,25
|168.190
|% -7,81
|
|RAYSG
|6,59
|1.229.584
|% -5,99
|
|GEDIK
|19,61
|3.017.816
|% -5,54
|
|DURDO
|16,50
|56.806
|% -4,90
|
|ECILC
|5,89
|274.665.276
|% 8,67
|
|ASELS
|27,80
|269.421.612
|% 1,39
|
|YKBNK
|2,21
|122.797.195
|% 1,38
|
|EKGYO
|1,30
|106.975.119
|% -0,76
|
|KOZAA
|12,38
|94.229.915
|% 2,23
|
|EKGYO
|1,30
|106.975.119
|% -0,76
|
|YKBNK
|2,21
|122.797.195
|% 1,38
|
|ODAS
|1,88
|92.838.250
|% 2,17
|
|ECILC
|5,89
|274.665.276
|% 8,67
|
|TEKTU
|1,43
|43.699.113
|% 3,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5561
|8,5990
|% 0,04
|
|Frank
|7,1818
|7,2250
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8563
|1,8657
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.702
|-1,58
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-0,16
|
|Cumhuriyet
|2.466
|2.508
|-2,90
|
|Tam
|2.539
|2.573
|-3,10
|
|Yarım
|1.239
|1.258
|-1,50
|
|Çeyrek
|619
|629
|-0,70
|
|Gümüş.Ons
|15,41
|15,45
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,00
|
|B. Petrol
|29,16
|29,16
|-0,82
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