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***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

27.02.2020 10:15
GÜNCEL HABERLER



***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağısız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Yönetim Kurulunun 26.02.2020 tarihinde yapmış olduğu toplantıda
Şirket mali raporlarının bağımsız dış denetimi konusunda PwC Bağısız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile 1 (bir) yıl için sözleşme yapılmasına ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile  karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821932


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OYAYO 3,29 27.728.927 % 11,90  
EKIZ 1,24 31.525 % 9,73  
BALAT 2,72 154.417 % 9,68  
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Frank 6,3091 6,3471 % 0,53  
Riyal 1,6374 1,6456 % 0,16  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.648 1.649 12,04  
Altın Gr. 327 327 2,61  
Cumhuriyet 2.149 2.181 -13,00  
Tam 2.136 2.190 -7,30  
Yarım 1.033 1.059 -3,53  
Çeyrek 518 530 -1,77  
Gümüş.Ons 18,04 18,08 0,18  
Gümüş Gr. 3,57 3,58 0,04  
B. Petrol 52,01 52,01 -0,80  
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