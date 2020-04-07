***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020 - 31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi24.03.2020Tescil Tarihi01.04.2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su06.04.2020 - 10052AçıklamalarŞirketimizin 2020 yılı hesap dönemi bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulunca önerilen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlilk A.Ş. 24.03.2020 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında tasvip görmüş ve bu karar 01.04.2020 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilerek, tescile ilişkin ilan 06.04.2020 tarih ve 10052 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.Kamuoyuna saygı ile duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835745BIST