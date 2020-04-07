***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
07.04.2020 14:51
***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
24.03.2020
Tescil Tarihi
01.04.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
06.04.2020 - 10052
Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemi bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulunca önerilen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlilk A.Ş. 24.03.2020 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında tasvip görmüş ve bu karar 01.04.2020 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilerek, tescile ilişkin ilan 06.04.2020 tarih ve 10052 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835745
BIST
15:4794.507
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 2.435,55
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.575
En Düşük
93.174
15:476,7400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0409
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
15:477,3523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0337
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3708
En Düşük
7,2810
15:47359,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -2,58
|Açılış
|: 359,42
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,42
|153.609.783
|% 10,00
|
|BFREN
|214,50
|3.284.685
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|6.033.427
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|240.341
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|23.726
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,34
|110.747
|% -10,00
|
|UZERB
|2,68
|174.760
|% -9,76
|
|EGCYH
|0,29
|502.605
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,49
|138.965
|% -9,26
|
|SERVE
|1,73
|133.581
|% -6,49
|
|GARAN
|8,01
|736.677.722
|% 3,22
|
|THYAO
|9,50
|650.590.115
|% 3,60
|
|ASELS
|24,12
|483.235.676
|% 1,77
|
|SASA
|9,77
|457.637.097
|% 5,51
|
|PETKM
|3,50
|435.780.716
|% 1,45
|
|YKBNK
|1,92
|300.431.507
|% 2,67
|
|PETKM
|3,50
|435.780.716
|% 1,45
|
|IHLGM
|1,09
|103.837.302
|% 2,83
|
|GARAN
|8,01
|736.677.722
|% 3,22
|
|ISFIN
|3,07
|270.808.301
|% 4,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2987
|8,3403
|% 0,44
|
|Frank
|6,9027
|6,9443
|% 0,10
|
|Riyal
|1,7837
|1,7927
|% -0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.655
|-7,35
|
|Altın Gr.
|360
|360
|-1,81
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,22
|15,26
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|0,05
|
|B. Petrol
|33,84
|33,84
|0,79
|