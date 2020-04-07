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***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

07.04.2020 14:51
GÜNCEL HABERLER



***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
24.03.2020
Tescil Tarihi
01.04.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
06.04.2020 - 10052
Açıklamalar

Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemi bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulunca önerilen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlilk A.Ş. 24.03.2020 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında tasvip görmüş ve bu karar 01.04.2020 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilerek, tescile ilişkin ilan 06.04.2020 tarih ve 10052 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835745


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