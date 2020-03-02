***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
02.03.2020 11:40
***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yıllık olağan Genel Kurul toplantı tarihinin, yerinin ve gündeminin bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Hak kullanımları süreçlerine "Sermaye artırımı " süreci ilave edilmediğinden düzeltme yoluna gidilmiştir.
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 26.02.2020
Genel Kurul Tarihi 24.03.2020
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KONAK
Adres Gazi Osman Paşa Bulvarı No:1 Alsancak / Konak-İZMİR
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2019 yılı hesap dönemine ait Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - Bağımsız Dış Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi
4 - Yasal mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri çerçevesinde hazırlanan 2019 yılı bilânço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki için oya sunulması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - 2019 yılı kârının kullanım şekli ve dağıtılacak kâr paylarının miktarı hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Yönetim Kuruluna verilecek ücretlerin belirlenmesi,
8 - Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun seçimi konusunda alınmış bulunan Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve karara bağlanması,
9 - Şirket Esas Sözleşmesinin " Sermaye " başlıklı 6 ncı maddesinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen uygun görüş ve Ticaret Bakanlığından alınan izin doğrultusunda değişiklik yapılması için karar alınması,
10 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396. maddeleri doğrultusunda işlem yapabilmeleri için izin verilmesi,
12 - Dilek ve temenniler,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 davet_ilan_metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 ana_sozlesme_tadil_metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Ek Açıklamalar
Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik olarak
Ana sözleşmemizde, şirket sermayesini oluşturan 600.000.000 adet hamiline yazılı pay senedinin 582.300.000 adeti "B" grubu olup, bu paylarda herhangi bir imtiyaz söz konusu değildir. Diğer 17.700.000 adet pay ise "A" grubu pay senedi olup, bu payların her biri Genel Kurul toplantısında10 (on) olarak sayılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823233
BIST