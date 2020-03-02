***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yıllık olağan Genel Kurul toplantı tarihinin, yerinin ve gündeminin bildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Hak kullanımları süreçlerine "Sermaye artırımı " süreci ilave edilmediğinden düzeltme yoluna gidilmiştir.Genel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 26.02.2020Genel Kurul Tarihi 24.03.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe KONAKAdres Gazi Osman Paşa Bulvarı No:1 Alsancak / Konak-İZMİRGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2019 yılı hesap dönemine ait Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.3 - Bağımsız Dış Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi4 - Yasal mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri çerçevesinde hazırlanan 2019 yılı bilânço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki için oya sunulması,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,6 - 2019 yılı kârının kullanım şekli ve dağıtılacak kâr paylarının miktarı hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,7 - Yönetim Kuruluna verilecek ücretlerin belirlenmesi,8 - Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun seçimi konusunda alınmış bulunan Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve karara bağlanması,9 - Şirket Esas Sözleşmesinin " Sermaye " başlıklı 6 ncı maddesinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen uygun görüş ve Ticaret Bakanlığından alınan izin doğrultusunda değişiklik yapılması için karar alınması,10 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,11 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396. maddeleri doğrultusunda işlem yapabilmeleri için izin verilmesi,12 - Dilek ve temenniler,Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımSermaye Artırımı/AzaltımıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 davet_ilan_metni.pdf - İlan MetniEK: 2 ana_sozlesme_tadil_metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEk AçıklamalarŞirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik olarakAna sözleşmemizde, şirket sermayesini oluşturan 600.000.000 adet hamiline yazılı pay senedinin 582.300.000 adeti "B" grubu olup, bu paylarda herhangi bir imtiyaz söz konusu değildir. Diğer 17.700.000 adet pay ise "A" grubu pay senedi olup, bu payların her biri Genel Kurul toplantısında10 (on) olarak sayılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823233BIST