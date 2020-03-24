***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 24.03.2020 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısı sonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 26.02.2020Genel Kurul Tarihi 24.03.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe KONAKAdres 1476 sokak no:2 Akasoy Residence Kat:13 Daire:42Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2019 yılı hesap dönemine ait Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.3 - Bağımsız Dış Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi4 - Yasal mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri çerçevesinde hazırlanan 2019 yılı bilânço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki için oya sunulması,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,6 - 2019 yılı kârının kullanım şekli ve dağıtılacak kâr paylarının miktarı hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,7 - Yönetim Kuruluna verilecek ücretlerin belirlenmesi,8 - Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun seçimi konusunda alınmış bulunan Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve karara bağlanması,9 - Şirket Esas Sözleşmesinin " Sermaye " başlıklı 6 ncı maddesinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen uygun görüş ve Ticaret Bakanlığından alınan izin doğrultusunda değişiklik yapılması için karar alınması,10 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,11 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396. maddeleri doğrultusunda işlem yapabilmeleri için izin verilmesi,12 - Dilek ve temenniler,Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımSermaye Artırımı/AzaltımıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 davet_ilan_metni.pdf - İlan MetniEK: 2 ana_sozlesme_tadil_metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1.Toplantı Başkanlığına Sn. FERİT KORA'nın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı ihtiyaca binaen tutanak yazmanlığına Funda Eşrefoğlu'nu, oy toplama memurluğuna da Coşkun Damğa'yı tayin ederek Başkanlık Kurulunu oluşturdu. Toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edilmiş olduğunu tespit ederek, hazır bulunanlar listesini imzaladı.2.2019 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi, söz alan pay sahipleri olumlu görüşlerini bildirdi.3.Bağımsız Denetim Şirketi özet raporu, mahallinde hazır bulunan denetçi tarafından okundu, üzerinde söz alan olmadı.4.Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tanzim edilmiş olan ve vergi sonrası net dönem kârı 10.626.680,14 TL. olarak kapanan 2019 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları ile, net dönem kârı 11.443.762,- TL. olarak kapanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar okunarak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilânço ve kâr/zarar hesaplarının tamamı oybirliği ile tasdik edildi.5.Yönetim Kurulu Üyelerinin sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadıkları ve imtiyazlı oylar da dahil olmak üzere bütün oylar eşit sayılarak yapılan oylamada, ortakların oybirliği ile, Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edildiler.6.Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümleri ile esas sözleşmenin ilgili kâr dağıtım maddesi dikkate alınarak ve ayrıca şirketin kâr dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanan Yönetim Kurulu kâr dağıtım önerisi görüşüldüÖnceki yıllarda ayrılan birinci tertip yasal yedek akçe tutarı yasal tavana ulaştığından cari yıl kârından yasal yedek akçe hesaplanmamasına,Mali bilanço ile Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan bilançodaki kârlardan düşük olanının dağıtıma esas alınmasına,Buna göre Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr dağıtım önerisine uygun olarak dağıtılacak temettüün 6.000.000,- TL ödenmiş sermaye üzerinden brüt 8.250.298,83 TL (dağıtım tarihine kadar vergi oranlarında bir değişiklik olmaması durumunda) net 7.012.753,98 TL (hisse başına brüt % 137,50498, net % 116,87923) olarak uygulanmasına, kurucu ortaklara net dağıtılabilir dönem kârı üzerinden %10 kâr payı, Yönetim Kuruluna da net dağıtılabilir dönem kârı üzerinden %2 kâr payı verilmesine oy birliği ile karar verildi.Temettüün 20 Nisan 2020 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılmasına, konu ile ilgili işlemlerin tamamlanması hususunda Yönetim Kurulunun yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.7.Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret konusunda verilen önerge okundu, Yönetim kurulu üyelerinin kendi istekleri doğrultusunda aylık ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.8.Şirketin bağımsız dış denetiminin yaptırılacağı kuruluşun seçimi konusunda alınmış olan Yönetim Kurulu kararı görüşüldü ve 2020 yılı denetiminin, Pwc Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından yapılması oy birliği ile kabul edildi.9.Esas sözleşmenin " Sermaye " başlıklı 6. Maddesinin tadili teklifi ve değişikliğin gerekçeleri hakkında bilgi sunuldu. Esas sözleşmenin, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığından alınan ön izinler doğrultusunda ve ekli şekilde tadiline oy birliği ile karar verildi10.2019 yılında Kamu Kurum ve Kuruluşlarına yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Yapılan bağışlar oy birliği ile kabul edildi. Kanun ve Sermaye Piyasası mevzuatınca belirlenen esaslar dâhilinde kalmak kaydıyla genel bütçeye dahil dairelere, belediye ve köylere, kamuya yararlı derneklere ve vergi bağışıklığı tanınmış vakıflara, okul ve hastanelere mevzuatın müsaade ettiği azami miktarla sınırlı olmak kaydıyla bağış yapılabileceği konusunda Yönetim Kuruluna oy birliği ile yetki verildi.11.Toplantı Başkanı TTK.'nun 395. ve 396. maddeleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verdi. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine TTK 'nun 395. ve 396. Maddeleri doğrultusunda işlem yapabilmeleri için gerekli iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi.12.Dilek ve Temenniler bölümünde Sayın Ferit Kora şirketin 46 yıllık süreçte sağlam duruş gösterdiğini belirterek yönetim, çalışanlar ve ortaklara teşekkür etti. 2020 yılının hayırlı ve kârlı bir yıl olması temennisinde bulunuldu.Toplantı Başkanı tarafından gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığı belirtilerek toplantıya son verildi.24 Mart 2020Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüSermaye Artırımı/Azaltımı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 hazir_bulunanlar_listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 toplanti_tutanagi.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik olarakAna sözleşmemizde, şirket sermayesini oluşturan 600.000.000 adet hamiline yazılı pay senedinin 582.300.000 adeti "B" grubu olup, bu paylarda herhangi bir imtiyaz söz konusu değildir. Diğer 17.700.000 adet pay ise "A" grubu pay senedi olup, bu payların her biri Genel Kurul toplantısında10 (on) olarak sayılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831661BIST