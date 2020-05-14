***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
14.05.2020 18:38
***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.03.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kordon Vergi Dairesi Müdürlüğü - İZMİR
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 yılı 1. dönem geçici vergi beyannamesi eki olarak verilmiştir.
Mali Tablonun Verilme Tarihi
14/05/2020
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020- 31.03.2020 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde, Kordon Vergi Dairesi Müdürlüğüne verilmiş olan (Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş) gelir tablosu ekte sunulmuştur.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845083
BIST
18:0599.193
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -966,10
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.381
En Düşük
98.494
18:056,9464
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0290
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9415
18:057,4996
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0391
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,4890
18:05386,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,63
|Açılış
|: 386,87
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
388,36
En Düşük
383,31
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|5,06
|12.023.048
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,06
|12.023.048
|% 10,00
|
|KAPLM
|6,82
|8.648.939
|% 10,00
|
|YBTAS
|8.650,00
|679.420
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.361,10
|635.417
|% 10,00
|
|SUMAS
|11,70
|157.400
|% -10,00
|
|RTALB
|43,06
|130.257.617
|% -9,99
|
|ALKIM
|15,77
|407.976.900
|% -9,99
|
|EKIZ
|18,78
|10.030.015
|% -9,97
|
|GLRYH
|20,04
|57.268.975
|% -9,97
|
|ASELS
|29,22
|1.702.473.285
|% 1,95
|
|ECILC
|5,72
|1.297.754.954
|% -4,03
|
|GARAN
|7,69
|839.631.584
|% -2,66
|
|SASA
|9,22
|475.702.208
|% 1,32
|
|SELEC
|8,79
|474.385.777
|% -8,53
|
|ECILC
|5,72
|1.297.754.954
|% -4,03
|
|KRDMD
|2,50
|458.939.474
|% 2,46
|
|IEYHO
|0,63
|110.375.189
|% 5,00
|
|IHLGM
|1,14
|165.938.083
|% -2,56
|
|CEMAS
|1,05
|142.522.302
|% -2,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4497
|8,4921
|% -0,71
|
|Frank
|7,1031
|7,1459
|% -0,59
|
|Riyal
|1,8435
|1,8528
|% -0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|15,43
|
|Altın Gr.
|387
|387
|2,23
|
|Cumhuriyet
|2.489
|2.534
|15,20
|
|Tam
|2.562
|2.600
|15,60
|
|Yarım
|1.250
|1.271
|7,60
|
|Çeyrek
|625
|636
|3,90
|
|Gümüş.Ons
|15,81
|15,85
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,55
|0,05
|
|B. Petrol
|30,92
|30,92
|1,73
|
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