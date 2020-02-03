***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Ana sözleşme tadil metnini SPK tarafından onaylanması hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.01.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Mevcut Sermaye (TL) 6.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 15.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TRESODS00024 177.000 265.500,000 150,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESODS00024 HamilineB Grubu, SODSN, TRESODS00016 5.823.000 8.734.500,000 150,00000 B Grubu B Grubu, SODSN, TRESODS00016 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 6.000.000 9.000.000,000 150,00000İç Kaynakların Detayı :Yeniden Değerleme Farkları (TL) 2.700.152,99Emisyon Primi (TL) 4.885,07Geçmiş Yıl Karları (TL) 6.294.961,94Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 17.01.2020Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 31.01.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin iç kaynaklardan karşılanmak üzere yaptığı sermaye artırımı ile ilgili Esas Sözleşmemizin " Sermaye " başlıklı 6. maddesine ilişkin tadil metni SPK tarafından onaylanmıştır. Tadil edilen madde Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilecek ve Şirketimiz Genel Kurulu'nda görüşülmesini takiben sermaye artırım işlemlerinin tescilinden önce ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması amacıyla SPK'ya başvuru yapılacaktır.Kamuoyuna saygı