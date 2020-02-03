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***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.02.2020 17:46
GÜNCEL HABERLER



***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Ana sözleşme tadil metnini SPK tarafından onaylanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.01.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 6.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 15.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESODS00024 177.000 265.500,000 150,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESODS00024 Hamiline
B Grubu, SODSN, TRESODS00016 5.823.000 8.734.500,000 150,00000 B Grubu B Grubu, SODSN, TRESODS00016 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 6.000.000 9.000.000,000 150,00000

İç Kaynakların Detayı :
Yeniden Değerleme Farkları (TL) 2.700.152,99
Emisyon Primi (TL) 4.885,07
Geçmiş Yıl Karları (TL) 6.294.961,94


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 17.01.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 31.01.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimizin iç kaynaklardan karşılanmak üzere yaptığı sermaye artırımı ile ilgili Esas Sözleşmemizin " Sermaye " başlıklı 6. maddesine ilişkin tadil metni SPK tarafından onaylanmıştır. Tadil edilen madde Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilecek ve Şirketimiz Genel Kurulu'nda görüşülmesini takiben sermaye artırım işlemlerinin tescilinden önce ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması amacıyla SPK'ya başvuru yapılacaktır.
Kamuoyuna saygı



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Yarım 967 992 -4,73  
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