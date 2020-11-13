***SOG*** SOCIETE GENERALE S.A. PARİS MERKEZİ FRANSA İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor









***SOG*** SOCIETE GENERALE S.A. PARİS MERKEZİ FRANSA İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım HesaplarBİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER101 195.423 195.524 9.859 695.216 705.075GARANTİ VE KEFALETLER(5.III.1) 101 195.423 195.524 1.359 152.282 153.641Teminat Mektupları101 190.416 190.517 1.359 148.277 149.636Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 5.863 5.863 0 4.300 4.300Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları101 184.553 184.654 1.359 143.977 145.336Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 0 0 0 333 333Belgeli Akreditifler0 0 0 0 333 333Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 5.007 5.007 0 3.672 3.672Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER0 0 0 8.500 542.934 551.434Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0 0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 8.500 542.934 551.434Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 8.500 542.934 551.434Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(5.III.2) 0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.2) 0 0 0 0 0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.II.5) 0 8.224 8.224 0 7.484 7.484KARŞILIKLAR(5.II.7) 9.162 0 9.162 7.866 1 7.867Genel Karşılıklar1.717 0 1.717 1.332 0 1.332Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı7.318 0 7.318 6.464 0 6.464Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar127 0 127 70 1 71CARİ VERGİ BORCU(5.II.8) 574 0 574 1.900 0 1.900ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(5.II.8) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.II.9) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(5.II.10) 0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.4) 308 370 678 209 49 258ÖZKAYNAKLAR(5.II.11) 57.817 0 57.817 64.473 0 64.473Ödenmiş Sermaye134.673 0 134.673 134.673 0 134.673Sermaye Yedekleri19.429 0 19.429 19.429 0 19.429Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri19.429 0 19.429 19.429 0 19.429Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler6.454 0 6.454 6.454 0 6.454Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Yasal Yedekler0 0 0 0 0 0Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler0 0 0 0 0 0Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar-102.739 0 -102.739 -96.083 0 -96.083Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-96.083 0 -96.083 -94.513 0 -94.513Dönem Net Kâr veya Zararı-6.656 0 -6.656 -1.570 0 -1.570Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI67.968 41.351 109.319 112.940 58.219 171.159Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-6.656 -3.173 -6.869 -4.421DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-6.656 -3.173 -6.869 -4.421Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış TablosuBANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı14.083 10.539Alınan Faizler5.486 7.509Ödenen Faizler-787 -9.158Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar1.364 2.837Elde Edilen Diğer Kazançlar32.746 28.392Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar0 0Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-10.370 -12.518Ödenen Vergiler-1.404 -938Diğer-12.952 -5.585Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-59.083 -245.218Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış0 0Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış512 46.806Kredilerdeki Net (Artış) Azalış0 311.245Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-2.859 -250Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-6.498 -475.215Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)-11 643Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)-437 -438Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-49.622 -129.272Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-168 1.263Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-45.000 -234.679YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları25.508 -6.215İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-796 -5.885Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar26.493 0Diğer-189 -330FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi2.773 571Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-16.719 -240.323Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar58.956 294.626Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(5.I.3) 42.237 54.303http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888457BIST