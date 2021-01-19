***SOG*** SOCIETE GENERALE S.A. PARİS MERKEZİ FRANSA İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ ŞUBESİ( Şirket Genel Bilgi Formu
19.01.2021 18:37
***SOG*** SOCIETE GENERALE S.A. PARİS MERKEZİ FRANSA İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ ŞUBESİ( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
KADRİ BATU ÇETİN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Müdürler Kurulu Başkanı
MEHMET ŞENOL SARAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür
MERYEM KALAYCI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Yardımcısı-Denetim Komitesi-iç Sistemler Sorumlusu
Jean François Loiseau Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Yardımcısı-Kredi Tahsis
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903342
BIST
18:051.565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,24
|Açılış
|: 1.570
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.578
En Düşük
1.561
18:057,4665
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0066
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4886
En Düşük
7,4179
18:059,0589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0229
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0400
|
9,0776
En Düşük
8,9936
18:05442,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,21
|Açılış
|: 442,13
|
|Önceki Kapanış
|: 441,92
|
443,59
En Düşük
438,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YONGA
|39,60
|12.019.656
|% 10,00
|
|COSMO
|13,75
|3.812.474
|% 10,00
|
|MERIT
|144,10
|2.861.250
|% 10,00
|
|IZTAR
|22,66
|6.141.893
|% 10,00
|
|KERVN
|1,65
|2.311.341
|% 10,00
|
|MAALT
|172,80
|100.943.440
|% -10,00
|
|TKURU
|297,00
|1.232.847
|% -10,00
|
|KSTUR
|200,00
|1.983.197
|% -9,99
|
|EMNIS
|46,36
|2.575.652
|% -9,98
|
|SILVR
|8,48
|51.536.808
|% -9,98
|
|SISE
|7,94
|3.007.479.655
|% 1,79
|
|DOHOL
|3,84
|1.916.880.651
|% 6,96
|
|THYAO
|13,43
|1.881.999.871
|% 1,51
|
|EKGYO
|2,45
|1.811.210.449
|% -2,00
|
|KRDMD
|7,10
|1.699.978.657
|% -2,34
|
|EKGYO
|2,45
|1.811.210.449
|% -2,00
|
|DOHOL
|3,84
|1.916.880.651
|% 6,96
|
|SISE
|7,94
|3.007.479.655
|% 1,79
|
|KARSN
|4,12
|951.400.390
|% 9,87
|
|KRDMD
|7,10
|1.699.978.657
|% -2,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4625
|7,4665
|% -0,09
|
|Euro
|9,0467
|9,0589
|% 0,25
|
|Sterlin
|10,1377
|10,1885
|% 0,06
|
|Frank
|8,3634
|8,4138
|% 0,01
|
|Riyal
|1,9841
|1,9941
|% -0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|4,40
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,40
|
|Cumhuriyet
|2.924
|2.968
|-14,00
|
|Tam
|2.911
|2.984
|-14,96
|
|Yarım
|1.407
|1.444
|-7,23
|
|Çeyrek
|706
|722
|-3,62
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,26
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,07
|
|B. Petrol
|55,81
|55,81
|1,06
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 87 artarak (% 0.71 ) 1, 391
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRISA, OZRDN, AGYO, BEYAZ, PSDTC, TMPOL, GOLTS, GSDDE, PSDTC, PARSN
-
17:55
OSMEN, ISATR, IDGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:55
CMBTN, FENER, FMIZP değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:55OZBAL
Yüzde 4.41 oranında artışla 7.10 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 913, 093 adet işlem