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***SOG*** SOCIETE GENERALE S.A. PARİS MERKEZİ FRANSA İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ ŞUBESİ( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

30.03.2020 21:40
GÜNCEL HABERLER



***SOG*** SOCIETE GENERALE S.A. PARİS MERKEZİ FRANSA İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ ŞUBESİ( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/03/2020
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/03/2020
Karar Sayısı
13
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                                              SOCIETE Generale S.A Parİs Merkezİ Fransa İstanbul Türkİye Merkez Şubesİ
                                                 MÜDÜRLER KURULU KARARI
 
Karar Tarihi             : 30.03.2020
Karar No                 :  13
Hazır Bulunanlar     :  K.Batu Çetin 
                                  M.Şenol Saran,
                           
 
 Jean Francois Loiseau
   Ekim İnan Kankotan  
Société Générale S.A. Paris Merkezi Fransa İstanbul Türkiye Merkez Şubesi ünvanlı şubemiz ("Banka") Müdürler Kurulu Kadri Batu Çetin Başkanlığında ve üye Meryem Kalaycı'nın yokluğunda toplandı.
 
Aralık 2019 Finansal Tablolarının onay konusu görüşüldü.
 
Sonuçta
 
Gündem çerçevesinde, 31.12.2019 tarihi itibariyle hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tablolar Müdürler Kurulu tarafından incelendi. Akabinde, 01.11.2006 tarihli Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve muhasebe kayıtlarına göre uygunluğunun, ilgili döneme ait bağımsız denetim raporu da dikkate alınarak onaylanmasına,
 
 
oy birliği ile karar verildi 
 
 
Başkan                       Üye                          Üye                                     Üye
Kadri Batu Çetin      M.Şenol Saran     Jean Francois Loiseau       Ekim İnan Kankotan 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833456


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