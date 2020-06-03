***SOG*** SOCIETE GENERALE S.A. PARİS MERKEZİ FRANSA İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ ŞUBESİ( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***SOG*** SOCIETE GENERALE S.A. PARİS MERKEZİ FRANSA İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ ŞUBESİ( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03/06/2020Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi03/06/2020Karar Sayısı17Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSOCIETE Generale S.A Parİs Merkezİ Fransa İstanbul Türkİye Merkez ŞubesİMÜDÜRLER KURULU KARARIKarar Tarihi : 03.06.2020Karar No : 17Hazır Bulunanlar : K.Batu ÇetinM.Şenol Saran,Meryem Kalaycı,Jean Francois LoiseauEkim İnan KankotanSociété Générale S.A. Paris Merkezi Fransa İstanbul Türkiye Merkez Şubesi ünvanlı şubemiz ("Banka") Müdürler Kurulu Kadri Batu Çetin Başkanlığında toplandı.Mart 2020 Finansal Tablolarının onay konusu görüşüldü.SonuçtaGündem çerçevesinde, 31.03.2020 tarihi itibariyle hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tablolar Müdürler Kurulu tarafından incelendi. Akabinde, 01.11.2006 tarihli Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve muhasebe kayıtlarına göre uygunluğunun, ilgili döneme ait bağımsız denetim raporu da dikkate alınarak onaylanmasına, oy birliği ile karar verildi.Başkan Üye Üye Üye ÜyeKadri Batu Çetin M.Şenol Saran Meryem Kalaycı Jean Francois Loiseau Ekim İnan Kankotanhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848830BIST