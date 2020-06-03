***SOG*** SOCIETE GENERALE S.A. PARİS MERKEZİ FRANSA İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ ŞUBESİ( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
03.06.2020 17:50
***SOG*** SOCIETE GENERALE S.A. PARİS MERKEZİ FRANSA İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ ŞUBESİ( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03/06/2020
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03/06/2020
Karar Sayısı
17
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SOCIETE Generale S.A Parİs Merkezİ Fransa İstanbul Türkİye Merkez Şubesİ
MÜDÜRLER KURULU KARARI
Karar Tarihi : 03.06.2020
Karar No : 17
Hazır Bulunanlar : K.Batu Çetin
M.Şenol Saran,
Meryem Kalaycı,
Jean Francois Loiseau
Ekim İnan Kankotan
Société Générale S.A. Paris Merkezi Fransa İstanbul Türkiye Merkez Şubesi ünvanlı şubemiz ("Banka") Müdürler Kurulu Kadri Batu Çetin Başkanlığında toplandı.
Mart 2020 Finansal Tablolarının onay konusu görüşüldü.
Sonuçta
Gündem çerçevesinde, 31.03.2020 tarihi itibariyle hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tablolar Müdürler Kurulu tarafından incelendi. Akabinde, 01.11.2006 tarihli Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve muhasebe kayıtlarına göre uygunluğunun, ilgili döneme ait bağımsız denetim raporu da dikkate alınarak onaylanmasına, oy birliği ile karar verildi.
Başkan Üye Üye Üye Üye
Kadri Batu Çetin M.Şenol Saran Meryem Kalaycı Jean Francois Loiseau Ekim İnan Kankotan
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848830
BIST
17:39108.984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 887,01
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
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109.231
En Düşük
108.327
17:396,7374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
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|Açılış
|: 6,7980
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|Önceki Kapanış
|: 6,7800
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6,7687
En Düşük
6,6727
17:397,5599
En Yüksek
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|: 0,78%
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|Açılış
|: 7,5900
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|Önceki Kapanış
|: 7,5600
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7,5833
En Düşük
7,4561
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|: -1,50%
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|Açılış
|: 366,55
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|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
375,48
En Düşük
366,36
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|29,26
|74.060.008
|% 10,00
|
|DENCM
|8,36
|24.905.680
|% 10,00
|
|MRSHL
|84,15
|20.920.760
|% 10,00
|
|FRIGO
|17,93
|1.804.386
|% 10,00
|
|INTEM
|10,82
|19.494.538
|% 9,96
|
|TACTR
|4,59
|646.470
|% -10,00
|
|RTALB
|18,92
|41.521.132
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|5.712.318
|% -9,93
|
|ARTI
|2,10
|135.658
|% -7,89
|
|IDGYO
|4,66
|15.130.840
|% -6,80
|
|GARAN
|8,20
|1.317.470.612
|% 1,74
|
|ASELS
|31,94
|917.029.321
|% -2,08
|
|EKGYO
|1,66
|643.926.875
|% -2,92
|
|THYAO
|12,55
|629.111.408
|% -0,48
|
|AEFES
|19,64
|532.721.190
|% 6,05
|
|EKGYO
|1,66
|643.926.875
|% -2,92
|
|ODAS
|2,08
|362.415.605
|% 4,52
|
|GARAN
|8,20
|1.317.470.612
|% 1,74
|
|YKBNK
|2,43
|299.074.921
|% 0,41
|
|ADESE
|1,65
|195.664.423
|% -1,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4567
|8,4992
|% 0,90
|
|Frank
|6,9781
|7,0201
|% 0,68
|
|Riyal
|1,7906
|1,7995
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.691
|1.691
|-36,42
|
|Altın Gr.
|368
|368
|-4,35
|
|Cumhuriyet
|2.388
|2.418
|-37,50
|
|Tam
|2.458
|2.489
|-30,80
|
|Yarım
|1.199
|1.215
|-18,80
|
|Çeyrek
|600
|607
|-9,40
|
|Gümüş.Ons
|17,53
|17,59
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,81
|-0,09
|
|B. Petrol
|39,28
|39,28
|-0,29
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