Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SOG*** SOCIETE GENERALE S.A. PARİS MERKEZİ FRANSA İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ ŞUBESİ( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

13.11.2020 17:38
GÜNCEL HABERLER



***SOG*** SOCIETE GENERALE S.A. PARİS MERKEZİ FRANSA İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ ŞUBESİ( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13/11/2020
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/11/2020
Karar Sayısı
27
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                                                   SOCIETE Generale S.A Parİs Merkezİ Fransa İstanbul Türkİye Merkez Şubesİ
                                                 MÜDÜRLER KURULU KARARI
 
Karar Tarihi             : 13.11.2020
Karar No                 :  27
Hazır Bulunanlar     :  K.Batu Çetin 
                                  M.Şenol Saran,
                             
  Meryem Kalaycı,
                               Jean Francois Loiseau
   Ekim İnan Kankotan  
Société Générale S.A. Paris Merkezi Fransa İstanbul Türkiye Merkez Şubesi ünvanlı şubemiz ("Banka") Müdürler Kurulu Kadri Batu Çetin Başkanlığında toplandı.
Eylül 2020 Finansal Tablolarının onay konusu görüşüldü.
 
  
Sonuçta
Gündem çerçevesinde, 30.09.2020 tarihi itibariyle hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tablolar Müdürler Kurulu tarafından incelendi. Akabinde, 01.11.2006 tarihli Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve muhasebe kayıtlarına göre uygunluğunun, ilgili döneme ait bağımsız denetim raporu da dikkate alınarak onaylanmasına, oy birliği ile karar verildi.
 
Başkan                       Üye                         Üye                                Üye                          Üye
Kadri Batu Çetin      M.Şenol Saran     Meryem Kalaycı            Jean Francois Loiseau   Ekim İnan Kankotan




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888458


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.291
Değişim :  1,54% |  19,54
Açılış :  1.277  
Önceki Kapanış :  1.272  
En Yüksek
1.293 En Düşük
1.273
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MERIT 74,25 2.589.640 % 10,00  
KARTN 2.145,00 49.626.554 % 10,00  
DENGE 5,94 8.495.986 % 10,00  
SEYKM 13,97 15.229.648 % 10,00  
TKURU 430,50 7.203.557 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,6507 7,6539 % -0,45  
Euro 9,0451 9,0688 % -0,32  
Sterlin 10,0607 10,1111 % -0,00  
Frank 8,3590 8,4094 % -0,12  
Riyal 2,0374 2,0476 % -0,36  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.891 1.891 15,67  
Altın Gr. 465 465 1,50  
Cumhuriyet 3.107 3.154 5,00  
Tam 3.091 3.171 6,27  
Yarım 1.494 1.534 3,03  
Çeyrek 749 767 1,51  
Gümüş.Ons 24,65 24,68 0,41  
Gümüş Gr. 6,07 6,08 0,08  
B. Petrol 42,88 42,88 -0,65  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru