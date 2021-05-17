***SOG*** SOCIETE GENERALE S.A. PARİS MERKEZİ FRANSA İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ ŞUBESİ( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
17.05.2021 17:06
***SOG*** SOCIETE GENERALE S.A. PARİS MERKEZİ FRANSA İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ ŞUBESİ( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17/05/2021
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/05/2021
Karar Sayısı
25
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SOCIETE Generale S.A Parİs Merkezİ Fransa İstanbul Türkİye Merkez Şubesİ
MÜDÜRLER KURULU KARARI
Karar Tarihi : 17.05.2021
Karar No : 25
Hazır Bulunanlar : K.Batu Çetin
M.Şenol Saran,
Meryem Kalaycı,
Jean Francois Loiseau
Société Générale S.A. Paris Merkezi Fransa İstanbul Türkiye Merkez Şubesi ünvanlı şubemiz ("Banka") Müdürler Kurulu Kadri Batu Çetin Başkanlığında toplandı.
Mart 2021 Finansal Tablolarının onay konusu görüşüldü.
Sonuçta
Gündem çerçevesinde, 31.03.2021 tarihi itibariyle hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tablolar Müdürler Kurulu tarafından incelendi. Akabinde, 01.11.2006 tarihli Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve muhasebe kayıtlarına göre uygunluğunun, ilgili döneme ait bağımsız denetim raporu da dikkate alınarak onaylanmasına, oy birliği ile karar verildi.
Başkan Üye Üye Üye
Kadri Batu Çetin M.Şenol Saran Meryem Kalaycı Jean Francois Loiseau
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936569
BIST
18:051.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,32
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.466
En Düşük
1.460
18:058,3675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0127
|Açılış
|: 8,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3050
|
8,3675
En Düşük
8,3548
18:0510,2341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0221
|Açılış
|: 10,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,2341
En Düşük
10,2120
18:05502,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,43
|Açılış
|: 502,37
|
|Önceki Kapanış
|: 498,95
|
503,11
En Düşük
498,63
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTGAZ
|10,89
|20.430.195
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.395,10
|799.400
|% 10,00
|
|ISBIR
|8.552,50
|3.634.813
|% 10,00
|
|TURGG
|153,10
|23.897.859
|% 9,99
|
|FENER
|28,44
|321.635.801
|% 9,98
|
|BJKAS
|8,01
|405.734.474
|% -10,00
|
|YAPRK
|81,50
|46.064.061
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,32
|10.881.014
|% -9,59
|
|AYCES
|77,00
|4.654.024
|% -8,39
|
|MERIT
|259,50
|2.469.617
|% -7,32
|
|GARAN
|8,08
|1.770.215.090
|% 1,51
|
|KOZAL
|131,00
|1.542.043.782
|% 1,95
|
|SISE
|8,06
|1.394.797.147
|% 2,94
|
|THYAO
|13,35
|1.029.555.073
|% -0,07
|
|EREGL
|19,35
|861.106.750
|% -0,41
|
|GARAN
|8,08
|1.770.215.090
|% 1,51
|
|EKGYO
|1,96
|369.352.134
|% 1,55
|
|SISE
|8,06
|1.394.797.147
|% 2,94
|
|YKBNK
|2,15
|251.896.452
|% 0,94
|
|KRDMD
|8,33
|806.067.130
|% 2,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3436
|8,3675
|% 0,15
|
|Euro
|10,1997
|10,2341
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,8187
|11,8780
|% 0,87
|
|Frank
|9,2709
|9,3268
|% 1,15
|
|Riyal
|2,2213
|2,2324
|% 0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.870
|2,55
|
|Altın Gr.
|502
|502
|3,42
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|37,00
|
|Tam
|3.289
|3.372
|30,26
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|14,64
|
|Çeyrek
|797
|815
|7,32
|
|Gümüş.Ons
|28,16
|28,19
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,57
|7,58
|0,00
|
|B. Petrol
|68,47
|68,47
|0,03
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 39 artarak (% 0.75 ) 1, 268
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : JANTS, ISBIR, BRMEN, YBTAS, FENER, DOBUR, NTGAZ, EDIP
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MMCAS, MERIT, IHGZT, BJKAS
-
17:59
GSDDE, YBTAS, FRIGO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MMCAS, VAKFN, BERA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında