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***SOG*** SOCIETE GENERALE S.A. PARİS MERKEZİ FRANSA İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ ŞUBESİ( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

17.05.2021 17:06



***SOG*** SOCIETE GENERALE S.A. PARİS MERKEZİ FRANSA İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ ŞUBESİ( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17/05/2021
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/05/2021
Karar Sayısı
25
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                                                          SOCIETE Generale S.A Parİs Merkezİ Fransa İstanbul Türkİye Merkez Şubesİ
                                                 MÜDÜRLER KURULU KARARI
 
Karar Tarihi             : 17.05.2021
Karar No                 :  25
Hazır Bulunanlar     :  K.Batu Çetin 
                                  M.Şenol Saran,
                             
  Meryem Kalaycı,
                               Jean Francois Loiseau
  
Société Générale S.A. Paris Merkezi Fransa İstanbul Türkiye Merkez Şubesi ünvanlı şubemiz ("Banka") Müdürler Kurulu Kadri Batu Çetin Başkanlığında toplandı.
Mart 2021 Finansal Tablolarının onay konusu görüşüldü.
 
  
Sonuçta
Gündem çerçevesinde, 31.03.2021 tarihi itibariyle hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tablolar Müdürler Kurulu tarafından incelendi. Akabinde, 01.11.2006 tarihli Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve muhasebe kayıtlarına göre uygunluğunun, ilgili döneme ait bağımsız denetim raporu da dikkate alınarak onaylanmasına, oy birliği ile karar verildi.
 
Başkan                       Üye                         Üye                                Üye                          
Kadri Batu Çetin      M.Şenol Saran     Meryem Kalaycı            Jean Francois Loiseau  




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936569


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Tam 3.289 3.372 30,26  
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Çeyrek 797 815 7,32  
Gümüş.Ons 28,16 28,19 0,00  
Gümüş Gr. 7,57 7,58 0,00  
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