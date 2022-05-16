***SOG*** SOCIETE GENERALE S.A. PARİS MERKEZİ FRANSA İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ ŞUBESİ( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
16.05.2022 18:49
***SOG*** SOCIETE GENERALE S.A. PARİS MERKEZİ FRANSA İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ ŞUBESİ( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16/05/2022
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/05/2022
Karar Sayısı
17
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SOCIETE Generale S.A Parİs Merkezİ Fransa İstanbul Türkİye Merkez Şubesİ
MÜDÜRLER KURULU KARARI
Karar Tarihi : 16.05.2022
Karar No : 17
Hazır Bulunanlar : K.Batu Çetin
M.Şenol Saran,
Meryem Kalaycı,
Jean Francois Loiseau
Société Générale S.A. Paris Merkezi Fransa İstanbul Türkiye Merkez Şubesi ünvanlı şubemiz ("Banka") Müdürler Kurulu Kadri Batu Çetin Başkanlığında toplandı.
Mart 2022 Finansal Tablolarının onay konusu görüşüldü.
Sonuçta
Gündem çerçevesinde, 31.03.2022 tarihi itibariyle hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tablolar Müdürler Kurulu tarafından incelendi. Akabinde, 01.11.2006 tarihli Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve muhasebe kayıtlarına göre uygunluğunun, ilgili döneme ait bağımsız denetim raporu da dikkate alınarak onaylanmasına, oy birliği ile karar verildi.
Başkan Üye Üye Üye
Kadri Batu Çetin M.Şenol Saran Meryem Kalaycı Jean Francois Loiseau
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030661
BIST
18:052.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 4,04
|Açılış
|: 2.401
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|Önceki Kapanış
|: 2.391
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2.417
En Düşük
2.380
18:0515,8401
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|Önceki Kapanış
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934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORCAY
|19,91
|218.019.119
|% 10,00
|
|EGEPO
|8,03
|46.284.831
|% 10,00
|
|IMASM
|38,78
|67.649.088
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|26.157.136
|% 9,96
|
|ULUSE
|174,60
|33.427.415
|% 9,95
|
|GZNMI
|32,80
|4.419.997
|% -9,99
|
|UZERB
|39,06
|960.890
|% -9,96
|
|UFUK
|40,48
|2.035.860
|% -9,96
|
|ARMDA
|119,50
|1.507.686
|% -7,36
|
|DAGHL
|20,40
|2.804.683
|% -7,27
|
|THYAO
|42,08
|4.050.491.490
|% -1,50
|
|SISE
|19,91
|2.891.305.095
|% 3,16
|
|SAHOL
|19,42
|1.581.850.841
|% 0,99
|
|YKBNK
|4,26
|1.465.193.457
|% -1,84
|
|KRDMD
|14,68
|1.423.352.328
|% -1,54
|
|EKGYO
|2,63
|899.222.820
|% 0,38
|
|YKBNK
|4,26
|1.465.193.457
|% -1,84
|
|SKBNK
|1,17
|292.250.855
|% 3,54
|
|AKBNK
|7,85
|1.349.252.190
|% -1,51
|
|SISE
|19,91
|2.891.305.095
|% 3,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8274
|15,8463
|% 1,96
|
|Euro
|16,7162
|16,7466
|% 3,12
|
|Sterlin
|19,7046
|19,8034
|% 3,26
|
|Frank
|15,8752
|15,9708
|% 2,81
|
|Riyal
|4,2078
|4,2289
|% 1,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-2,73
|
|Altın Gr.
|927
|928
|16,56
|
|Cumhuriyet
|6.165
|6.258
|86,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|81,00
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|39,18
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|19,59
|
|Gümüş.Ons
|21,71
|21,73
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,07
|0,26
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|B. Petrol
|114
|114
|-0,07
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