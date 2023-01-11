***SOKE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***SOKE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [SOKE]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarSöke Değirmencilik payları, 12/01/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Gıda İçecek, BIST Katılım Tüm ve BIST Aydın endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 386.500.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %20 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiSOKE DEGIRMENCILIK XUTUM 12/01/2023SOKE DEGIRMENCILIK XTUMY 12/01/2023SOKE DEGIRMENCILIK XYLDZ 12/01/2023SOKE DEGIRMENCILIK XHARZ 12/01/2023SOKE DEGIRMENCILIK XUSIN 12/01/2023SOKE DEGIRMENCILIK XGIDA 12/01/2023SOKE DEGIRMENCILIK XKTUM 12/01/2023SOKE DEGIRMENCILIK XSAYD 12/01/2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100346BIST