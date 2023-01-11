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***SOKE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik

11.01.2023 16:45
***SOKE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik


***SOKE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

İlgili Şirketler [SOKE]
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

Söke Değirmencilik payları, 12/01/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Gıda İçecek, BIST Katılım Tüm ve BIST Aydın endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 386.500.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %20 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
SOKE DEGIRMENCILIK XUTUM 12/01/2023
SOKE DEGIRMENCILIK XTUMY 12/01/2023
SOKE DEGIRMENCILIK XYLDZ 12/01/2023
SOKE DEGIRMENCILIK XHARZ 12/01/2023
SOKE DEGIRMENCILIK XUSIN 12/01/2023
SOKE DEGIRMENCILIK XGIDA 12/01/2023
SOKE DEGIRMENCILIK XKTUM 12/01/2023
SOKE DEGIRMENCILIK XSAYD 12/01/2023



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100346


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ONCSM 30,92 1.646.799 % 9,96  
ULUFA 7,86 43.674.473 % 9,93  
BALAT 25,96 2.045.931 % 8,53  
DOGUB 11,48 60.155.311 % 8,40  
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Sterlin 22,6580 22,7716 % -0,38  
Frank 20,1372 20,2585 % -0,63  
Riyal 4,9840 5,0089 % -0,03  
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17:13 Alış Satış %  
Altın Ons 1.878 1.878 -0,46  
Altın Gr. 1.134 1.134 0,49  
Cumhuriyet 7.638 7.753 19,00  
Tam 7.674 7.732 -3,00  
Yarım 3.728 3.783 -1,00  
Çeyrek 1.864 1.891 -1,00  
Gümüş.Ons 23,74 23,77 0,13  
Gümüş Gr. 14,34 14,37 0,10  
B. Petrol 81,72 81,72 1,62  
Seans Raporu 17:13
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