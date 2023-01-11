***SOKE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
11.01.2023 16:45
***SOKE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Söke Değirmencilik payları, 12/01/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Gıda İçecek, BIST Katılım Tüm ve BIST Aydın endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 386.500.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %20 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
SOKE DEGIRMENCILIK XUTUM 12/01/2023
SOKE DEGIRMENCILIK XTUMY 12/01/2023
SOKE DEGIRMENCILIK XYLDZ 12/01/2023
SOKE DEGIRMENCILIK XHARZ 12/01/2023
SOKE DEGIRMENCILIK XUSIN 12/01/2023
SOKE DEGIRMENCILIK XGIDA 12/01/2023
SOKE DEGIRMENCILIK XKTUM 12/01/2023
SOKE DEGIRMENCILIK XSAYD 12/01/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100346
BIST
17:134.774
En Yüksek
|Değişim
|: -4,29%
|| -214,23
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.772
17:1318,7786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0048
|Açılış
|: 18,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
17:1320,2113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0496
|Açılış
|: 20,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
17:131.133,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,61
|Açılış
|: 1.133,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler17:13
|SDTTR
|56,65
|7.099.095
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.646.799
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|43.674.473
|% 9,93
|
|BALAT
|25,96
|2.045.931
|% 8,53
|
|DOGUB
|11,48
|60.155.311
|% 8,40
|
|MIPAZ
|11,52
|37.151.498
|% -10,00
|
|GOZDE
|21,06
|358.091.208
|% -10,00
|
|KONYA
|3.043,50
|196.524.345
|% -10,00
|
|OYLUM
|4,14
|46.897.297
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.652.907
|% -10,00
|
|THYAO
|128,30
|7.809.015.826
|% -2,21
|
|EREGL
|37,54
|5.754.074.480
|% -0,85
|
|ASELS
|54,00
|5.272.174.822
|% -7,14
|
|KRDMD
|17,56
|4.211.266.865
|% -3,20
|
|KOZAL
|531,10
|4.139.905.943
|% -5,67
|
|EKGYO
|8,26
|3.104.334.725
|% -2,82
|
|YKBNK
|8,87
|3.166.481.983
|% -6,93
|
|KRDMD
|17,56
|4.211.266.865
|% -3,20
|
|SKBNK
|2,60
|565.077.693
|% -4,76
|
|KATMR
|2,09
|419.460.083
|% -9,91
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7752
|18,7786
|% 0,03
|
|Euro
|20,2003
|20,2113
|% 0,25
|
|Sterlin
|22,6580
|22,7716
|% -0,38
|
|Frank
|20,1372
|20,2585
|% -0,63
|
|Riyal
|4,9840
|5,0089
|% -0,03
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|-0,46
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|0,49
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|19,00
|
|Tam
|7.674
|7.732
|-3,00
|
|Yarım
|3.728
|3.783
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.864
|1.891
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,37
|0,10
|
|B. Petrol
|81,72
|81,72
|1,62
|