***SOKE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.08.2023 16:18
***SOKE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SOKE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183697
BIST
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17:277.547
En Düşük
|Değişim
|: -0,70%
|| -53,33
|Açılış
|: 7.652
|
|Önceki Kapanış
|: 7.601
|
7.500
En Yüksek
7.766
17:2727,0460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0559
|Açılış
|: 27,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0460
En Düşük
26,4619
17:2729,8649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,2329
|Açılış
|: 29,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
29,9427
En Düşük
28,7774
17:271.666,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,30
|Açılış
|: 1.666,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.662,47
|
1.678,09
En Düşük
1.630,15
BIST En Aktif Hisseler17:25
|OYLUM
|6,49
|19.729.665
|% 10,00
|
|TRCAS
|18,70
|311.472.598
|% 10,00
|
|INVES
|290,40
|209.208.695
|% 10,00
|
|TETMT
|895,40
|14.685.095
|% 10,00
|
|KENT
|248,70
|5.210.514
|% 10,00
|
|ZEDUR
|81,45
|152.581.140
|% -10,00
|
|DGGYO
|35,10
|72.551.413
|% -10,00
|
|CASA
|99,00
|9.651.423
|% -10,00
|
|IMASM
|19,66
|1.165.063.908
|% -9,98
|
|DERIM
|16,14
|91.340.760
|% -9,98
|
|THYAO
|262,00
|13.390.003.589
|% 0,77
|
|YKBNK
|16,15
|11.787.168.981
|% 0,69
|
|ISCTR
|17,86
|11.493.880.901
|% 1,30
|
|AKBNK
|31,84
|10.386.994.398
|% 2,84
|
|ASTOR
|119,10
|7.173.295.145
|% 1,71
|
|YKBNK
|16,15
|11.787.168.981
|% 0,69
|
|SKBNK
|3,76
|2.392.802.211
|% 9,94
|
|ISCTR
|17,86
|11.493.880.901
|% 1,30
|
|EKGYO
|8,65
|2.912.007.790
|% -4,53
|
|AKBNK
|31,84
|10.386.994.398
|% 2,84
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0348
|27,0460
|% 0,21
|
|Euro
|29,8168
|29,8649
|% 0,79
|
|Sterlin
|34,3985
|34,5710
|% 0,46
|
|Frank
|30,8318
|31,0175
|% 0,55
|
|Riyal
|7,1850
|7,2210
|% 0,13
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|2,33
|
|Altın Gr.
|1.665
|1.665
|2,96
|
|Cumhuriyet
|11.381
|11.553
|-33,00
|
|Tam
|11.092
|11.184
|-31,00
|
|Yarım
|5.554
|5.618
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.777
|2.809
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,73
|22,75
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|19,73
|19,75
|0,06
|
|B. Petrol
|87,35
|87,35
|-0,20
|
Seans Raporu
17:25
daha fazla
-
17:40DYOBY
Yüzde -5.50 oranında düşüşle 26.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 309, 021 adet işlem
-
17:39TLMAN
Yüzde -5.49 oranında düşüşle 80.00 lira fiyatla işlem gören hissede 851, 624 adet işlem
-
17:38BLCYT
Yüzde -5.70 oranında düşüşle 17.05 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 275, 373 adet işlem
-
17:37EYGYO
Yüzde -6.39 oranında düşüşle 26.68 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 502, 716 adet işlem
-
17:36XU100
Endeks 7, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 71 altında . İşlem hacmi 181, 655.00 milyon TL de