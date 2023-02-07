***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
07.02.2023 16:58
***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz paylarının halka arzı sonrasında çıkarılmış sermayemizin 309.000.000 TL'den 386.500.000 TL'ye artırılması nedeniyle Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin Sermaye başlıklı 6. maddesinin hazırlanan tadil metni Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-29833736-105.01.01.01-32619 sayılı 01.02.2023 tarihli yazısıyla onaylanmış olup tescil işlemleri başlatılmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110760
BIST
18:054.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
18:0518,8290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0043
|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8373
En Düşük
18,7965
18:0520,2092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0109
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2185
En Düşük
20,1288
18:051.133,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,14
|Açılış
|: 1.133,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,99
|
1.136,70
En Düşük
1.130,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|2.964,50
|302.370.375
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,74
|100.513.938
|% 9,99
|
|CMBTN
|506,70
|115.481.320
|% 9,98
|
|OYAKC
|24,92
|2.314.635.355
|% 9,97
|
|AFYON
|7,84
|366.397.363
|% 9,96
|
|DOBUR
|48,96
|1.485.600
|% -10,00
|
|EYGYO
|15,84
|28.888.644
|% -10,00
|
|BURCE
|41,76
|6.048.604
|% -10,00
|
|CEOEM
|16,47
|10.012.701
|% -10,00
|
|CANTE
|64,80
|63.894.292
|% -10,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% -9,08
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% -9,95
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% -9,71
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% -9,97
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% -5,60
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% -9,97
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% -9,90
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% -8,45
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% -9,26
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 5,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8217
|18,8290
|% 0,02
|
|Euro
|20,1948
|20,2092
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,5990
|22,7123
|% -0,01
|
|Frank
|20,3197
|20,4421
|% -0,09
|
|Riyal
|4,9984
|5,0234
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.874
|3,07
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|1,90
|
|Cumhuriyet
|7.653
|7.768
|-9,00
|
|Tam
|7.691
|7.764
|9,00
|
|Yarım
|3.757
|3.799
|4,00
|
|Çeyrek
|1.879
|1.899
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,19
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|13,40
|13,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,08
|84,08
|-0,05
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, TOASO, PGSUS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -383, 73 kaybederek (% -8.70 ) 4, 028
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, NUHCM, AFYON, KONYA
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : AZTEK, AYEN, KRSTL, TEKTU, VESTL, BRKVY, SANEL, GESAN, GSRAY, IHYAY
-
17:57
CMBTN, BMSCH, OYAKC değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında