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***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

29.03.2023 17:25
***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/03/2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Gen Oyuncak San. ve Tic. A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Her türlü oyun hamuru imalatı, alımı, satımı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
2.174.000,00 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
29.03.2023
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
1.628.400,00 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1,7579 TL
Toplam Tutar
2.862.586,00 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%60
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%60
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%60
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,21
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,12
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Fatma Buse Öngen - Yiğit Öngen
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
29/03/2023
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Değerleme raporu düzenleme yükümlülüğü bulunmamaktadır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

   Şirketimiz daha önce 03 Mart 2023 tarihli Özel Durum Açıklaması ile ChildGen Play Dough markalı Gen Proje Yönetimi Mimarlık İnşaat Oyuncak San. ve Tic. Ltd. Şti'nin paylarının kısmen satınalmasına yönelik görüşmelerin başladığını duyurmuştu.
Görüşme süreci içerisinde Gen Proje Yönetimi Mimarlık İnşaat Oyuncak San. ve Tic. Ltd. Şti.'de nev'i değişikliği gerçekleşerek Gen Oyuncak Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne dönüşmüş olup 14 Mart 2023 tarihli 10789 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetisinde ilan olmuştur.
29 Mart 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile
Gen Oyuncak Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tamamı nama yazılı toplam 2.714.000,00 TL nominal değerli paylarından %60 oranına tekabül edecek şekilde 1.628.400 TL nominal değerli payları, 2.862.586,00 TL'ye satın alma ile devir edilmesine yönelik taraflar arasında 29 Mart 2023 tarihinde Pay Devir Sözleşmesi imzalanarak satınalma süreci tamamlanmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129445


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Yarım 4.008 4.051 -25,00  
Çeyrek 2.004 2.026 -12,00  
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Gümüş Gr. 14,34 14,35 0,00  
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