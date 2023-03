***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi29/03/2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıGen Oyuncak San. ve Tic. A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuHer türlü oyun hamuru imalatı, alımı, satımıEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi2.174.000,00 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih29.03.2023Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı1.628.400,00 TLBeher Payın Alış Fiyatı1,7579 TLToplam Tutar2.862.586,00 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%60Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%60Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%60Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,21İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%0,12Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıFatma Buse Öngen - Yiğit ÖngenKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi29/03/2023Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme raporu düzenleme yükümlülüğü bulunmamaktadır.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz daha önce 03 Mart 2023 tarihli Özel Durum Açıklaması ile ChildGen Play Dough markalı Gen Proje Yönetimi Mimarlık İnşaat Oyuncak San. ve Tic. Ltd. Şti'nin paylarının kısmen satınalmasına yönelik görüşmelerin başladığını duyurmuştu.Görüşme süreci içerisinde Gen Proje Yönetimi Mimarlık İnşaat Oyuncak San. ve Tic. Ltd. Şti.'de nev'i değişikliği gerçekleşerek Gen Oyuncak Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne dönüşmüş olup 14 Mart 2023 tarihli 10789 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetisinde ilan olmuştur.29 Mart 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ileGen Oyuncak Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tamamı nama yazılı toplam 2.714.000,00 TL nominal değerli paylarından %60 oranına tekabül edecek şekilde 1.628.400 TL nominal değerli payları, 2.862.586,00 TL'ye satın alma ile devir edilmesine yönelik taraflar arasında 29 Mart 2023 tarihinde Pay Devir Sözleşmesi imzalanarak satınalma süreci tamamlanmıştır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129445BIST