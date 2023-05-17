***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2023 - 31.03.2023Mali Tablonun Verildiği OtoriteSöke Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2023 Yılı 1.Dönem Geçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi15/05/2023AçıklamalarEkte yer alan gelir tablosu, Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. 01.01.2023 - 31.03.2023 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde Söke Vergi Dairesine sunulmuş olup sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152103BIST