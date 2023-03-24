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***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İç Yönerge

24.03.2023 12:26
***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İç Yönerge


***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İç Yönerge )

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Türkçe
İç Yönerge

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Açıklamalar

Şirketimizin 22.03.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile
Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi dikkate alınarak hazırlanan Şirketimizin "Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"sinin ekte yer aldığı şekilde tadil edilmesine ve yapılacak olan Genel Kurul'da onaya sunulmasına  karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127696


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