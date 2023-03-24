***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İç Yönerge
24.03.2023 12:26
***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İç Yönerge )
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İç Yönerge
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 22.03.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile
Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi dikkate alınarak hazırlanan Şirketimizin "Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"sinin ekte yer aldığı şekilde tadil edilmesine ve yapılacak olan Genel Kurul'da onaya sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127696
BIST
15:565.034
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -28,12
|Açılış
|: 5.079
|
|Önceki Kapanış
|: 5.062
|
5.117
En Düşük
5.000
15:5619,0706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0449
|Açılış
|: 19,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3050
|
19,2700
En Düşük
19,0024
15:5620,5261
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,1055
|Açılış
|: 20,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,9700
|
20,9088
En Düşük
20,4376
15:561.225,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 5,53
|Açılış
|: 1.225,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,02
|
1.234,12
En Düşük
1.214,52
BIST En Aktif Hisseler15:56
|DERIM
|9,13
|21.560.077
|% 10,00
|
|DGGYO
|41,90
|70.796.851
|% 9,97
|
|ANELE
|5,52
|98.464.934
|% 9,96
|
|GEREL
|14,38
|144.777.793
|% 9,94
|
|KATMR
|1,44
|200.491.089
|% 9,92
|
|PAMEL
|280,00
|71.578.323
|% -10,00
|
|CANTE
|58,40
|434.453.501
|% -9,95
|
|POLTK
|1.960,10
|20.397.234
|% -8,37
|
|SMART
|8,21
|90.192.261
|% -5,74
|
|YAPRK
|47,48
|63.824.071
|% -5,61
|
|ASTOR
|63,55
|4.212.238.876
|% 1,92
|
|EREGL
|37,28
|3.339.647.969
|% 0,49
|
|THYAO
|127,50
|2.190.671.782
|% -1,47
|
|ISCTR
|13,98
|1.865.634.735
|% -1,34
|
|KOZAL
|21,52
|1.764.050.778
|% 2,09
|
|KATMR
|1,44
|200.491.089
|% 9,92
|
|ISCTR
|13,98
|1.865.634.735
|% -1,34
|
|EKGYO
|6,97
|801.762.251
|% -0,14
|
|YKBNK
|10,42
|1.090.575.923
|% -1,61
|
|EREGL
|37,28
|3.339.647.969
|% 0,49
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0654
|19,0695
|% 0,23
|
|Euro
|20,4982
|20,5176
|% -0,55
|
|Sterlin
|23,2125
|23,3290
|% -0,43
|
|Frank
|20,6533
|20,7778
|% -0,15
|
|Riyal
|5,0621
|5,0875
|% 0,22
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.001
|2.001
|7,17
|
|Altın Gr.
|1.226
|1.226
|6,39
|
|Cumhuriyet
|8.252
|8.377
|76,00
|
|Tam
|8.284
|8.364
|25,00
|
|Yarım
|4.061
|4.093
|12,00
|
|Çeyrek
|2.030
|2.046
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,46
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,36
|0,21
|
|B. Petrol
|73,43
|73,43
|-2,48
|
Seans Raporu
15:56
daha fazla
-
16:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -40, 69 kaybederek (% -0.73 ) 5, 538
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16:10XU100
Endeks 5, 031 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 62 altında . İşlem hacmi 36, 237.00 milyon TL de
-
16:09YAPRK
Yüzde -5.61 oranında düşüşle 47.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 283, 159 adet işlem
-
16:08SMART
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 8.21 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 167, 118 adet işlem
-
16:06KAPLM
Yüzde -4.68 oranında düşüşle 95.70 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 095 adet işlem