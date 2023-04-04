***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, 10.maddesi doğrultsunda şirketler ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'dan daha fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi durumunda, şirket yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanır ve bu raporun tamamı veya sonucu KAP ‘ta açıklanır.Bu kapsamda ilgili raporun sonuç kısmına aşağıda yer verilmiştir.Şirketimizin ilişkili tarafı olan Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilişkili taraf alım işlemlerinde 2022 yılı hesap dönemi içerisinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarda yer alan satılan malın maliyet tutarına olan oranı ve ilişkili taraflardaki satış işlemlerine göre hasılat oranının %10'un üzerinde gerçekleşmiştir.2023 yılında da Şirketimiz ile Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf alım-satım işlemlerinde %10 sınırının aşılacağı öngörülmekte olup, işbu raporda ilişkili taraf ile yapılacak olan işlemlerin piyasa koşul ve şartlarına uygunluğu hakkında bilgi sunulmuştur.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131707BIST