***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
04.04.2023 20:40
***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, 10.maddesi doğrultsunda şirketler ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'dan daha fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi durumunda, şirket yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanır ve bu raporun tamamı veya sonucu KAP ‘ta açıklanır.
Bu kapsamda ilgili raporun sonuç kısmına aşağıda yer verilmiştir.
Şirketimizin ilişkili tarafı olan Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilişkili taraf alım işlemlerinde 2022 yılı hesap dönemi içerisinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarda yer alan satılan malın maliyet tutarına olan oranı ve ilişkili taraflardaki satış işlemlerine göre hasılat oranının %10'un üzerinde gerçekleşmiştir.
2023 yılında da Şirketimiz ile Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf alım-satım işlemlerinde %10 sınırının aşılacağı öngörülmekte olup, işbu raporda ilişkili taraf ile yapılacak olan işlemlerin piyasa koşul ve şartlarına uygunluğu hakkında bilgi sunulmuştur.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131707
BIST
18:054.984
En Yüksek
|Değişim
|: 2,99%
|| 144,65
|Açılış
|: 4.842
|
|Önceki Kapanış
|: 4.839
|
4.989
En Düşük
4.831
18:0519,2374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0244
|Açılış
|: 19,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5400
|
19,2374
En Düşük
19,2018
18:0521,1913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1325
|Açılış
|: 21,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2700
|
21,1933
En Düşük
21,0484
18:051.249,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,37
|Açılış
|: 1.249,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.248,78
|
1.249,19
En Düşük
1.247,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MARKA
|14,74
|20.884.400
|% 10,00
|
|NATEN
|135,30
|37.463.200
|% 10,00
|
|MAGEN
|35,64
|134.375.310
|% 10,00
|
|ZEDUR
|47,16
|8.766.438
|% 9,98
|
|CRDFA
|3,97
|55.525.386
|% 9,97
|
|EKSUN
|85,65
|1.587.956.644
|% -9,98
|
|SDTTR
|116,00
|1.068.125.244
|% -9,52
|
|GOKNR
|17,57
|577.050.021
|% -6,14
|
|OYAYO
|10,96
|98.579.827
|% -6,08
|
|ONCSM
|158,80
|114.943.034
|% -6,04
|
|THYAO
|128,10
|4.977.213.900
|% 6,04
|
|ASTOR
|53,65
|4.021.807.599
|% 8,91
|
|TUPRS
|82,05
|2.945.980.517
|% 1,76
|
|EREGL
|35,96
|2.903.258.911
|% 1,87
|
|SISE
|45,02
|2.538.785.047
|% 5,24
|
|EKGYO
|6,55
|1.125.518.747
|% 5,14
|
|AKFYE
|15,12
|2.141.659.822
|% -2,39
|
|ISCTR
|12,42
|1.738.429.263
|% 1,89
|
|SKBNK
|2,54
|365.713.662
|% -1,17
|
|YKBNK
|9,82
|1.190.290.945
|% 1,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2086
|19,2241
|% 0,06
|
|Euro
|21,0530
|21,1236
|% 0,31
|
|Sterlin
|23,9639
|24,0841
|% 0,04
|
|Frank
|21,1446
|21,2720
|% 0,08
|
|Riyal
|5,1109
|5,1366
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.021
|2.021
|0,53
|
|Altın Gr.
|1.249
|1.249
|0,27
|
|Cumhuriyet
|8.361
|8.487
|107,00
|
|Tam
|8.455
|8.583
|1,00
|
|Yarım
|4.145
|4.200
|1,00
|
|Çeyrek
|2.072
|2.100
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|25,00
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,44
|15,47
|0,01
|
|B. Petrol
|85,25
|85,25
|-0,07
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 4, 962 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 52 üstünde . İşlem hacmi 49, 260.00 milyon TL de
-
17:59DNISI
Yüzde 5.92 oranında artışla 8.77 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 599, 953 adet işlem
-
17:56ZEDUR
Yüzde 9.98 oranında artışla 47.16 lira fiyatla işlem gören hissede 180, 402 adet işlem
-
17:55ISSEN
Yüzde 6.21 oranında artışla 24.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 264, 065 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, TCELL, SISE