***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, Genel Kurul tarafından onaylanmış olan Kar Dağıtım Politikası ekte sunulmaktadır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189736BIST