***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiTarlaAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüKonya/Ilgın - 104.857 m2Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi06.04.2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Var.Toplam Alım Bedeli4.198.280,00 TL +KDVİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)Altı aylık işlem fiyatı oluşmadığından dolayı hesaplanmamıştır.Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)1,09Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,31Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)0,83İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,17Alım KoşullarıPeşinİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih06.04.2023Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriEnerji maliyetlerinde tasarruf sağlama / OlumluKarşı TarafSYS Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlıkDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz, 16 Ocak 2023 tarihinde Aydın-Söke, Ankara-Sincan'da yer alan fabrikaların elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak amacıyla Konya ilinde Güneş Enerjisi Santrali yapımı için çözüm ortağı firma ile anlaşma sağlayarak gerekli başvuruların yapıldığı ve 8 Mart 2023 tarihi itibari ile de çağrı mektubunun alındığı bilgisini paylaşmıştı.Şirketimizin 6 Nisan 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ileKonya İli, Ilgın İlçesi, Göstere Mahallesi, Dede Ardıç Mevkiinde GES projemizin yapılacağı toplam 104.857 m2 alana ait tarla, 4.198.280 TL +KDV bedel karşılığı SYS Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den satın alınarak işlemler bugün itibari ile tamamlanmıştır.Toplam 8000kWe gücünde kurulacağı ve 2022 yılında gerçekleşen elektrik enerjisi tüketiminin yaklaşık %68'ini karşılayacağı planlanmaktadır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133065BIST