***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
06.04.2023 20:26
***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Tarla
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Konya/Ilgın - 104.857 m2
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06.04.2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var.
Toplam Alım Bedeli
4.198.280,00 TL +KDV
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
Altı aylık işlem fiyatı oluşmadığından dolayı hesaplanmamıştır.
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
1,09
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,31
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
0,83
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,17
Alım Koşulları
Peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
06.04.2023
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Enerji maliyetlerinde tasarruf sağlama / Olumlu
Karşı Taraf
SYS Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimiz, 16 Ocak 2023 tarihinde Aydın-Söke, Ankara-Sincan'da yer alan fabrikaların elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak amacıyla Konya ilinde Güneş Enerjisi Santrali yapımı için çözüm ortağı firma ile anlaşma sağlayarak gerekli başvuruların yapıldığı ve 8 Mart 2023 tarihi itibari ile de çağrı mektubunun alındığı bilgisini paylaşmıştı.
Şirketimizin 6 Nisan 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile
Konya İli, Ilgın İlçesi, Göstere Mahallesi, Dede Ardıç Mevkiinde GES projemizin yapılacağı toplam 104.857 m2 alana ait tarla, 4.198.280 TL +KDV bedel karşılığı SYS Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den satın alınarak işlemler bugün itibari ile tamamlanmıştır.
Toplam 8000kWe gücünde kurulacağı ve 2022 yılında gerçekleşen elektrik enerjisi tüketiminin yaklaşık %68'ini karşılayacağı planlanmaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133065
BIST