Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

06.04.2023 20:26
***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı


***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Tarla
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Konya/Ilgın - 104.857 m2
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06.04.2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var.
Toplam Alım Bedeli
4.198.280,00 TL +KDV
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
Altı aylık işlem fiyatı oluşmadığından dolayı hesaplanmamıştır.
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
1,09
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,31
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
0,83
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,17
Alım Koşulları
Peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
06.04.2023
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Enerji maliyetlerinde tasarruf sağlama / Olumlu
Karşı Taraf
SYS Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimiz, 16 Ocak 2023 tarihinde Aydın-Söke, Ankara-Sincan'da yer alan fabrikaların elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak amacıyla Konya ilinde Güneş Enerjisi Santrali yapımı için çözüm ortağı firma ile anlaşma sağlayarak gerekli başvuruların yapıldığı ve 8 Mart 2023 tarihi itibari ile de çağrı mektubunun alındığı bilgisini paylaşmıştı.
Şirketimizin 6 Nisan 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile
Konya İli, Ilgın İlçesi, Göstere Mahallesi, Dede Ardıç Mevkiinde GES projemizin yapılacağı toplam 104.857 m2 alana ait tarla, 4.198.280 TL +KDV bedel karşılığı SYS Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den satın alınarak işlemler bugün itibari ile tamamlanmıştır.
Toplam 8000kWe gücünde kurulacağı ve 2022 yılında gerçekleşen elektrik enerjisi tüketiminin yaklaşık %68'ini karşılayacağı planlanmaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133065


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:594.913
Değişim :  -0,14% |  -7,06
Açılış :  4.920  
Önceki Kapanış :  4.920  
En Yüksek
4.970 En Düşük
4.891
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ELITE 13,64 16.975.812 % 10,00  
POLTK 2.204,40 36.393.972 % 10,00  
DIRIT 7,15 1.046.996 % 10,00  
ALFAS 343,60 930.093.709 % 9,99  
MARKA 17,83 15.424.537 % 9,99  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Dolar 19,2498 19,2575 % 0,10  
Euro 21,0595 21,2013 % 0,92  
Sterlin 23,9263 24,0463 % 0,08  
Frank 21,2211 21,3490 % 0,39  
Riyal 5,1197 5,1454 % 0,12  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 2.010 2.010 -10,78  
Altın Gr. 1.243 1.244 -6,73  
Cumhuriyet 8.444 8.572 -23,00  
Tam 8.486 8.559 -17,00  
Yarım 4.145 4.188 -8,00  
Çeyrek 2.072 2.094 -4,00  
Gümüş.Ons 24,91 24,93 -0,02  
Gümüş Gr. 15,41 15,43 -0,01  
B. Petrol 84,94 84,94 -0,05  
Seans Raporu 17:59
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru