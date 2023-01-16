***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.01.2023 16:52
***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Aydın-Söke ve Ankara-Sincan'da yer alan fabrikalarının elektrik enerjisi ihtiyacının, yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması amacıyla Konya ilinde 8000 kWe gücünde güneş enerjisi santrali yapılması için çözüm ortağı firma ile16.01.2023 tarihi itibariyle anlaşma sağlanarak gerekli yasal izinler için resmi kurum ve kuruluşlara başvurular yapılmış olup 2023 yılı dördüncü çeyreğinde yatırımın tamamlanarak faaliyete geçmesi öngörülmektedir.
2022 yılında gerçekleşen enerji tüketimimizin yaklaşık olarak %68'ine denk gelen 15.000.000 kWh üretim kapasitesine sahip olan GES Projemiz halka arz gelirlerinden finanse edilecektir.
GES yatırım projemizle ilgili devam eden süreçte gelişmeler oldukça Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden gerekli duyurular yapılacaktır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102615
BIST
16:405.157
En Yüksek
|Değişim
|: 3,45%
|| 171,76
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.159
En Düşük
4.981
16:4018,7948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0125
|Açılış
|: 19,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
16:4020,3362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0147
|Açılış
|: 20,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,4474
En Düşük
20,2982
16:401.156,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,75
|Açılış
|: 1.156,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler16:40
|SDTTR
|75,35
|351.360.399
|% 10,00
|
|BFREN
|5.362,70
|166.567.762
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|3.053.822
|% 10,00
|
|CMBTN
|463,10
|21.394.066
|% 10,00
|
|AKCNS
|53,35
|40.951.279
|% 10,00
|
|POLTK
|1.626,00
|87.405.457
|% -5,48
|
|ZEDUR
|59,20
|597.294
|% -4,67
|
|BRKO
|5,40
|1.228.586
|% -4,59
|
|ODAS
|8,83
|2.698.848.114
|% -4,44
|
|IMASM
|264,30
|17.948.813
|% -3,89
|
|THYAO
|143,70
|7.829.393.491
|% 6,68
|
|KOZAL
|569,50
|4.112.996.336
|% 7,25
|
|TUPRS
|538,30
|3.880.934.808
|% 5,51
|
|EREGL
|40,94
|3.873.962.597
|% 1,44
|
|KRDMD
|19,12
|3.579.706.713
|% 2,41
|
|EKGYO
|8,05
|3.036.080.786
|% 2,16
|
|ODAS
|8,83
|2.698.848.114
|% -4,44
|
|YKBNK
|9,50
|1.947.351.768
|% 3,15
|
|KRDMD
|19,12
|3.579.706.713
|% 2,41
|
|AKBNK
|16,99
|2.705.763.868
|% 2,66
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7895
|18,7948
|% 0,07
|
|Euro
|20,3243
|20,3362
|% -0,07
|
|Sterlin
|22,8442
|22,9587
|% -0,29
|
|Frank
|20,2045
|20,3262
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9877
|5,0127
|% 0,05
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|-6,50
|
|Altın Gr.
|1.155
|1.156
|-4,43
|
|Cumhuriyet
|7.787
|7.905
|-71,00
|
|Tam
|7.821
|7.877
|67,00
|
|Yarım
|3.811
|3.854
|32,00
|
|Çeyrek
|1.911
|1.927
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,08
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|14,49
|14,51
|-0,15
|
|B. Petrol
|84,67
|84,67
|-0,61
|