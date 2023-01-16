***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Aydın-Söke ve Ankara-Sincan'da yer alan fabrikalarının elektrik enerjisi ihtiyacının, yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması amacıyla Konya ilinde 8000 kWe gücünde güneş enerjisi santrali yapılması için çözüm ortağı firma ile16.01.2023 tarihi itibariyle anlaşma sağlanarak gerekli yasal izinler için resmi kurum ve kuruluşlara başvurular yapılmış olup 2023 yılı dördüncü çeyreğinde yatırımın tamamlanarak faaliyete geçmesi öngörülmektedir.2022 yılında gerçekleşen enerji tüketimimizin yaklaşık olarak %68'ine denk gelen 15.000.000 kWh üretim kapasitesine sahip olan GES Projemiz halka arz gelirlerinden finanse edilecektir.GES yatırım projemizle ilgili devam eden süreçte gelişmeler oldukça Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden gerekli duyurular yapılacaktır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102615BIST