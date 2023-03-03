***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin halka arz izahnamesinde belirtmiş olduğumuz:Halka arz gelirlerinin kullanım yerlerine uygun yatırım yapılmasına yönelik olarak oyun hamuru sektörünün yenilikçi girişimcisi olan Buse Öngen'in sahip olduğu "ChildGen Play Dough" markalı oyun hamurları üreticisi Gen Proje Yönetimi Mimarlık İnşaat Oyuncak San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin paylarının kısmen satın alınması için görüşmelere başlanmıştır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119591BIST