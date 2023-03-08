***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.01.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar16.01.2023 tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirtilen Konya ili Ilgın ilçesinde yapılacak olan 8000kWe gücündeki Güneş Enerjisi Santrali başvurumuza ait çağrı mektubu 08.03.2023 tarihi itibari ile görevli dağıtım şirketinden alınmış olup söz konusu projemizin imar planı ve ÇED süreci devam etmektedir.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122039BIST