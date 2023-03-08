***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.03.2023 22:11
***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
16.01.2023 tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirtilen Konya ili Ilgın ilçesinde yapılacak olan 8000kWe gücündeki Güneş Enerjisi Santrali başvurumuza ait çağrı mektubu 08.03.2023 tarihi itibari ile görevli dağıtım şirketinden alınmış olup söz konusu projemizin imar planı ve ÇED süreci devam etmektedir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122039
BIST
17:595.438
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 56,48
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|: 5.379
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En Düşük
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En Yüksek
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En Düşük
18,8991
17:5919,9858
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1.110,91
En Düşük
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|BRKVY
|25,30
|61.597.755
|% 10,00
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|LIDFA
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|87.612.243
|% 10,00
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|SDTTR
|101,20
|411.372.350
|% 10,00
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|POLTK
|1.683,50
|23.822.134
|% 10,00
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|SOKE
|17,18
|530.484.412
|% 9,99
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|ULUSE
|196,30
|241.273.378
|% -10,00
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|DOAS
|142,20
|1.708.799.026
|% -10,00
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|UZERB
|190,30
|5.204.148
|% -9,98
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|RAYSG
|22,26
|23.779.064
|% -9,95
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|ISKUR
|680.000,00
|680.000
|% -9,33
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|AKBNK
|19,93
|6.407.006.220
|% 7,04
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|ASTOR
|46,10
|6.345.817.513
|% -5,42
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|ISCTR
|14,27
|5.652.728.045
|% 9,94
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|YKBNK
|11,59
|5.463.364.582
|% 8,22
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|EREGL
|43,02
|4.749.368.675
|% -2,93
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|YKBNK
|11,59
|5.463.364.582
|% 8,22
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|ISCTR
|14,27
|5.652.728.045
|% 9,94
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|AKBNK
|19,93
|6.407.006.220
|% 7,04
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|SKBNK
|2,69
|749.200.960
|% 3,46
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|EKGYO
|8,11
|2.135.466.758
|% 0,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,9393
|18,9466
|% 0,14
|
|Euro
|19,9777
|19,9858
|% 0,13
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|Sterlin
|22,3606
|22,4728
|% 0,23
|
|Frank
|20,0461
|20,1668
|% 0,21
|
|Riyal
|5,0296
|5,0549
|% 0,09
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|17:59
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.816
|1.816
|2,29
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|Altın Gr.
|1.106
|1.106
|2,05
|
|Cumhuriyet
|7.491
|7.604
|-64,00
|
|Tam
|7.529
|7.596
|13,00
|
|Yarım
|3.678
|3.717
|6,00
|
|Çeyrek
|1.839
|1.859
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,06
|20,08
|-0,01
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|Gümüş Gr.
|12,21
|12,22
|-0,00
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|B. Petrol
|82,50
|82,50
|-0,79
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