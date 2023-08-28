***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Konya ili, Ilgın İlçesi, Dede Ardıç Mevkiinde Güneş Enerjisi Santrali projemiz ile ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sunulan ÇED başvurumuz, 28.08.2023 tarihi itibari ile "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı verilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189988BIST