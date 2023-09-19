***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.08.2023-06.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 6 Nisan 2023 tarihli KAP açıklamasında Konya İli, Ilgın İlçesi, Göstere Mahallesi, Dede Ardıç Mevkiinde 104.857 m2 alana ait tarlanın satın alındığı ve GES'in 8.000 kW gücünde olacağı paylaşılmıştı.Yine aynı bölgede 8.000 kW'ye ilave olarak 3.000 kW gücünde çağrı mektubu başvurusu yapılmış olup toplamda 11.000 kW gücünde çağrı mektubu görevli dağıtım şirketinden alınmıştır.GES ile sağlanması planlanan enerji üretimi, 2022 yılında gerçekleşmiş olan enerji tüketimimizin yaklaşık olarak %93'ünü karşılayacağı hesaplanmaktadır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196249BIST