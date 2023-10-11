***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.10.2023 18:37
***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin unlu mamuller üretim tesisi yatırımına yönelik olarak söz konusu pazarda ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla Çiftlik Osb mahallesi, 4. cadde, No :1 Tekkeköy/Samsun adresinde 6.955 m2 toplam alan üzerine kurulu 4.100 m2 kapalı alana sahip üretim tesisinin kira sözleşmesi, 04.10.2023 tarihinde imzalanmış olup, söz konusu kira sözleşmesi Samsun İhtisas Gıda Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi tarafından 10.10.2023 tarihinde onaylanmıştır.
Söz konusu tesisimizde 2024 yılının ilk yarısında üretime başlanması planlanmakla birlikte "Söke" markalı ve özel markalı kurabiye üretimi yapılacaktır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204623
BIST
'
18:058.331
En Düşük
|Değişim
|: -1,33%
|| -112,15
|Açılış
|: 8.482
|
|Önceki Kapanış
|: 8.443
|
8.316
En Yüksek
8.519
18:0527,7378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0210
|Açılış
|: 27,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8500
|
27,8717
En Düşük
27,6473
18:0529,4376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0067
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,5803
En Düşük
29,3630
18:051.673,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 15,37
|Açılış
|: 1.673,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,77
|
1.673,92
En Düşük
1.653,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|117,70
|91.762.491
|% 10,00
|
|ISBTR
|347.600,00
|4.518.800
|% 10,00
|
|BSOKE
|9,02
|236.989.156
|% 10,00
|
|TKNSA
|35,86
|688.481.530
|% 10,00
|
|ALMAD
|10,13
|320.668.664
|% 9,99
|
|IHAAS
|20,10
|687.125.104
|% -9,95
|
|OZGYO
|6,61
|152.932.575
|% -9,95
|
|PAPIL
|31,60
|192.843.256
|% -9,77
|
|ARENA
|29,40
|135.704.093
|% -9,71
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% -9,50
|
|PETKM
|24,18
|5.883.167.964
|% -1,87
|
|THYAO
|230,10
|5.803.992.163
|% -3,36
|
|KOZAL
|28,06
|5.257.988.257
|% 0,79
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% -9,50
|
|ISCTR
|25,34
|4.570.844.683
|% 2,10
|
|ZOREN
|6,16
|1.805.072.746
|% -3,60
|
|EKGYO
|8,18
|2.296.113.200
|% -2,62
|
|PETKM
|24,18
|5.883.167.964
|% -1,87
|
|ODAS
|13,50
|3.201.090.323
|% -1,10
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% -9,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7321
|27,7383
|% 0,08
|
|Euro
|29,4328
|29,4474
|% 0,06
|
|Sterlin
|34,0116
|34,1822
|% 0,19
|
|Frank
|30,6103
|30,7947
|% 0,34
|
|Riyal
|7,3731
|7,4101
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|15,38
|
|Altın Gr.
|1.673
|1.673
|15,14
|
|Cumhuriyet
|11.591
|11.766
|86,00
|
|Tam
|11.358
|11.459
|63,00
|
|Yarım
|5.696
|5.752
|37,00
|
|Çeyrek
|2.839
|2.876
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|22,01
|22,05
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|19,65
|19,68
|0,22
|
|B. Petrol
|86,31
|86,31
|-1,34
|