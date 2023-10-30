***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.07.2023 - 13.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSöke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. Samsun Şubesi, Şabanoğlu Mahallesi Atatürk Bulvarı No :180/1 Tekkeköy/Samsun adresinden Çiftlikosb Mahallesi 4. Cadde No :5/1 Tekkeöy/Samsun adresine taşınarak, 30.10.2023 tarihli 10946 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212122BIST