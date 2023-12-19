***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.12.2023 18:41
***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Konya İli, Ilgın İlçesi, Göstere Mahallesi, Dede Ardıç Mevkiinde 153.539 m2 alan üzerinde toplam 11.000 kW gücünde Güneş Enerjisi Santrali'nin montaj işlemi tamamlanarak tesis işletmeye hazır hale getirilmiştir.
Tesiste elektrik üretiminin başlatılabilmesi amacıyla gerekli kabul süreci için ilgili kurum ve kuruluşlara başvurular yapılmış, izin sürecinin tamamlanması beklenmektedir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227165
BIST
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17:597.726
En Düşük
|Değişim
|: -0,83%
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|Açılış
|: 7.784
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|: 7.790
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7.643
En Yüksek
7.786
17:5929,0926
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 29,1100
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|Önceki Kapanış
|: 29,0650
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29,0979
En Düşük
28,9845
17:5931,9683
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
1.888,63
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SODSN
|81,40
|5.195.419
|% 10,00
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|UFUK
|104,50
|5.687.494
|% 10,00
|
|SELGD
|19,58
|4.199.632
|% 10,00
|
|ISYAT
|10,36
|87.968.640
|% 9,98
|
|LINK
|196,20
|18.497.236
|% 9,98
|
|SAMAT
|45,00
|34.196.085
|% -10,00
|
|SURGY
|39,64
|1.221.876.386
|% -9,99
|
|SRVGY
|372,25
|86.294.905
|% -9,98
|
|PRZMA
|37,18
|26.933.516
|% -9,98
|
|GUBRF
|291,75
|42.017.252
|% -9,95
|
|THYAO
|245,30
|8.676.394.530
|% -0,16
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|EREGL
|43,26
|7.003.305.039
|% 3,49
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|ISCTR
|23,82
|4.574.176.425
|% -3,41
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|YKBNK
|20,64
|4.543.218.889
|% -3,10
|
|AKBNK
|38,88
|3.842.152.198
|% -1,32
|
|BEGYO
|2,97
|1.449.251.834
|% -7,48
|
|YKBNK
|20,64
|4.543.218.889
|% -3,10
|
|ISCTR
|23,82
|4.574.176.425
|% -3,41
|
|EKGYO
|7,10
|1.259.386.837
|% -2,87
|
|EREGL
|43,26
|7.003.305.039
|% 3,49
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0896
|29,0943
|% 0,13
|
|Euro
|31,9496
|31,9629
|% 0,65
|
|Sterlin
|36,9820
|37,1675
|% 0,94
|
|Frank
|33,6733
|33,8761
|% 0,94
|
|Riyal
|7,7325
|7,7713
|% 0,13
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|24,15
|24,18
|% 0,66
|
|Platin
|959,94
|962,54
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.237,32
|1.241,91
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,33
|79,33
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.044,62
|2.045,00
|% 0,66
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Seans Raporu
17:59
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17:58JANTS
Yüzde -5.57 oranında düşüşle 149.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 086, 516 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 7, 749 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 53 altında . İşlem hacmi 75, 271.00 milyon TL de
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17:57KZBGY
Yüzde -5.21 oranında düşüşle 20.00 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 020, 684 adet işlem
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17:56CEMAS
Yüzde -7.72 oranında düşüşle 5.14 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 422, 899 adet işlem
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17:55BEGYO
Yüzde -7.79 oranında düşüşle 2.96 lira fiyatla işlem gören hissede 457, 885, 380 adet işlem