***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu kararı neticesinde, Kurumsal Yönetim Komitesinin, Yönetim Kurulumuza sunduğu rapor doğrultusunda, Şirketimizin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında seçilmek üzere halen görevleri devam etmekte olan Sn. Prof. Dr. Vedat Ceyhan ve Sn. Erdem Zorlu'nun aday gösterilmesine, Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adaylarının seçilmeleri amacıylaSermaye Piyasası Kurulu'nunII-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak SPK'dan uygun görüş alınması amacıyla başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları ve özgeçmişleri ekte sunulmaktadır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256543BIST