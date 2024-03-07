***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.03.2024 19:59
***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu kararı neticesinde, Kurumsal Yönetim Komitesinin, Yönetim Kurulumuza sunduğu rapor doğrultusunda, Şirketimizin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında seçilmek üzere halen görevleri devam etmekte olan Sn. Prof. Dr. Vedat Ceyhan ve Sn. Erdem Zorlu'nun aday gösterilmesine, Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adaylarının seçilmeleri amacıyla
Sermaye Piyasası Kurulu'nun
II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak SPK'dan uygun görüş alınması amacıyla başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları ve özgeçmişleri ekte sunulmaktadır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256543
BIST