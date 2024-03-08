***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.12.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Konya İli, Ilgın İlçesi, Göstere Mahallesi, Dede Ardıç Mevkiinde 153.539 m2 alan üzerinde toplam 11.000 kW gücünde Güneş Enerjisi Santrali'nin kabul süreci bugün (08.03.2024) itibari ile tamamlanmış olup santral devreye alınarak üretime başlanmıştır. Santralde yıllık olarak gerçekleşecek üretimin, Şirketimizin Söke/Aydın ve Sincan/Ankara fabrikalarımızın 2023 yılında gerçekleştirmiş olduğu toplam elektrik tüketiminin %97'si kadar olacağı öngörülmektedir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256935BIST