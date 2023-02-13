***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Eren Günhan Ulusoy 92.807.051,92 TRY 30,03Nevin Ulusoy 46.667.822,45 TRY 15,10Onur Erhan Ulusoy 23.155.563,78 TRY 7,49Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. 12.936.068,68 TRY 4,19Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama TRY 30900001 TRY 7,99 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme İşlem GörmüyorB Nama TRY 355599999 TRY 92,01 İmtiyaz Yoktur İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112891BIST