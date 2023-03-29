***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiGen Oyuncak Sanayi ve Ticaret A.Ş. Her türlü oyun hamuru imalatı, alımı, satımı 2174000 1628400 TRY 60 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129446BIST