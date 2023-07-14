***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksSazlı Mahallesi Fabrika Sokak No:2 09260 Söke/Aydın 0256 554 63 54 0256 554 63 58Şabanoğlu Mahallesi Atatürk Bulvarı No:180/1 Tekkeköy/Samsun 0362 266 90 90 -Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıPay 12.01.2023 Türkiye Pay Piyasası/Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172150BIST