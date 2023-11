***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Eren Günhan Ulusoy 92.807.051,92 TRY 30,03Nevin Ulusoy 40.846.591,55 TRY 13,22Onur Erhan Ulusoy 17.334.332,88 TRY 5,61Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. 16.170.085,84 TRY 5,23http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220664BIST