Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.04.2024 18:43
***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Söke Üretim Tesisi - Sazlı Mahallesi Fabrika Sokak No:2 09260 Söke Aydın Telefon: +90 256 554 63 54 - Faks: +90 256 554 63 58
Ankara Üretim Tesisi - 1. OSB Kazakistan Caddesi No:8 Sincan Ankara Telefon: +90 312 267 07 24 - Faks: +90 312 267 07 28
Samsun Üretim Tesisi - Çiftlik Osb Mahallesi 4. Cadde No:5/1 Tekkeköy/Samsun Telefon: +90 362 266 90 90


İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Sazlı Mahallesi Fabrika Sokak No:2 09260 Söke/Aydın 0256 554 63 54 0256 554 63 58

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Eren Günhan Ulusoy 86.027.629,99 TRY 28,92
Nevin Ulusoy 37.862.806,67 TRY 12,73
Onur Erhan Ulusoy 16.068.084,74 TRY 5,40
Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. 14.988.884,28 TRY 5,04




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266006


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:599.041
Değişim :  -1,27% |  -116,67
Açılış :  9.186  
Önceki Kapanış :  9.158  
En Düşük
8.993 En Yüksek
9.266
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YAYLA 20,02 19.742.912 % 10,00  
FMIZP 371,25 109.254.341 % 10,00  
KARTN 154,00 46.268.092 % 10,00  
TDGYO 12,10 68.622.827 % 10,00  
ISATR 2.086.585,00 2.086.585 % 10,00  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Dolar 32,0220 32,0383 % -0,44  
Euro 34,4994 34,5844 % -0,26  
Sterlin 40,5422 40,7454 % 0,41  
Frank 35,5406 35,7187 % -0,09  
Riyal 8,5967 8,6398 % 0,23  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 25,79 25,83 % 0,66  
Platin 921,64 923,15 % 0,66  
Paladyum 998,02 1.000,24 % 0,66  
Brent Pet. 88,31 88,31 % 0,66  
Altın Ons 2.261,31 2.261,64 % 0,66  
Seans Raporu 17:59
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru