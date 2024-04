***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Söke Üretim Tesisi - Sazlı Mahallesi Fabrika Sokak No:2 09260 Söke Aydın Telefon: +90 256 554 63 54 - Faks: +90 256 554 63 58Ankara Üretim Tesisi - 1. OSB Kazakistan Caddesi No:8 Sincan Ankara Telefon: +90 312 267 07 24 - Faks: +90 312 267 07 28Samsun Üretim Tesisi - Çiftlik Osb Mahallesi 4. Cadde No:5/1 Tekkeköy/Samsun Telefon: +90 362 266 90 90İletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksSazlı Mahallesi Fabrika Sokak No:2 09260 Söke/Aydın 0256 554 63 54 0256 554 63 58Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Eren Günhan Ulusoy 86.027.629,99 TRY 28,92Nevin Ulusoy 37.862.806,67 TRY 12,73Onur Erhan Ulusoy 16.068.084,74 TRY 5,40Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. 14.988.884,28 TRY 5,04