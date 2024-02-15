***SOKE* *ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SOKE******ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [SOKE]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bağlı ortaklığı olan Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş'.deki B grubu paylarımızdan 11.500.000 adedinin 15.02.2024 (Bugün) tarihinde 20.00 TL fiyatla ve özel emir blok satış yöntemiyle kurumsal bir yatırımcıya satış işlemi gerçekleştirilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249855BIST