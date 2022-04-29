***SOKM* *KMPUR* *YGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
29.04.2022 09:14
***SOKM******KMPUR******YGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [KMPUR, SOKM, YGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025344
BIST
18:052.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.478
En Düşük
2.428
18:0514,7962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0066
|Açılış
|: 14,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8244
En Düşük
14,7579
18:0515,6065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0483
|Açılış
|: 15,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6214
En Düşük
15,5143
18:05907,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 7,16
|Açılış
|: 907,65
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
908,42
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TURSG
|5,89
|110.499.231
|% 8,40
|
|PNSUT
|26,32
|22.381.367
|% 4,99
|
|PETUN
|26,12
|19.700.101
|% 4,90
|
|TEZOL
|16,83
|62.704.605
|% 2,75
|
|EGEEN
|1.810,50
|48.258.843
|% 2,72
|
|ACSEL
|46,98
|22.762.569
|% 0,00
|
|ADEL
|24,48
|2.760.267
|% 0,00
|
|ADESE
|0,78
|26.501.899
|% 0,00
|
|AEFES
|29,62
|90.646.707
|% 0,00
|
|AGESA
|20,40
|3.321.282
|% 0,00
|
|THYAO
|40,50
|6.714.440.475
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,97
|1.731.439.280
|% 0,00
|
|EREGL
|33,16
|1.648.258.685
|% 0,00
|
|SISE
|17,71
|1.526.524.599
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,91
|1.394.135.355
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,26
|555.753.148
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,65
|1.108.462.896
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,91
|1.394.135.355
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,21
|246.709.369
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,97
|1.731.439.280
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7938
|14,7962
|% 0,04
|
|Euro
|15,5949
|15,6065
|% 0,31
|
|Sterlin
|18,4524
|18,5449
|% 0,49
|
|Frank
|15,1717
|15,2631
|% 0,15
|
|Riyal
|3,9293
|3,9490
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.912
|17,18
|
|Altın Gr.
|907
|908
|7,16
|
|Cumhuriyet
|5.982
|6.072
|-22,00
|
|Tam
|5.954
|6.102
|-24,87
|
|Yarım
|2.878
|2.952
|-12,04
|
|Çeyrek
|1.443
|1.476
|-6,02
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,46
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,14
|0,13
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,90
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KZBGY
Yüzde -7.01 oranında düşüşle 64.35 lira fiyatla işlem gören hissede 440, 389 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -31, 09 kaybederek (% -1.13 ) 2, 714
-
17:57XU100
Endeks 2, 433 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 74 altında . İşlem hacmi 34, 065.00 milyon TL de
-
17:57BMSTL
Yüzde -4.47 oranında düşüşle 18.39 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 715, 112 adet işlem
-
17:56BMSCH
Yüzde -9.68 oranında düşüşle 7.74 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 326, 378 adet işlem