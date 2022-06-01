***SOKM* *SELGD* *NUGYO* *NRHOL* *KMPUR* *IYP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
01.06.2022 09:16
***SOKM******SELGD******NUGYO******NRHOL******KMPUR******IYP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [KMPUR, NRHOL, NUGYO, SELGD, SOKM]
İlgili Fonlar [IYP]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033773
BIST
12:102.581
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 33,42
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.584
En Düşük
2.554
12:1016,4354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0400
|Açılış
|: 16,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4449
En Düşük
16,3733
12:1017,6503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0286
|Açılış
|: 17,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,6583
En Düşük
17,5427
12:10967,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,27
|Açılış
|: 967,13
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
972,08
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler12:09
|MZHLD
|80,55
|14.182.808
|% 9,97
|
|OZRDN
|12,91
|1.953.736
|% 9,97
|
|PENTA
|492,10
|47.368.282
|% 8,99
|
|AKSEN
|22,96
|224.045.788
|% 8,71
|
|MRGYO
|1,67
|19.093.705
|% 8,44
|
|AVGYO
|2,84
|23.620.000
|% -8,68
|
|DIRIT
|2,69
|56.557
|% -7,24
|
|MEPET
|3,27
|13.431.515
|% -6,84
|
|METRO
|1,11
|53.443.863
|% -6,72
|
|AVTUR
|2,21
|1.534.926
|% -4,33
|
|THYAO
|49,94
|2.036.222.645
|% 0,08
|
|SASA
|38,12
|949.887.188
|% 4,50
|
|KRDMD
|15,02
|814.960.739
|% 2,18
|
|HEKTS
|32,14
|728.575.059
|% 2,62
|
|SISE
|21,20
|692.092.741
|% 1,05
|
|EKGYO
|2,88
|459.792.890
|% 0,35
|
|YKBNK
|4,73
|476.442.898
|% 2,60
|
|SKBNK
|1,30
|121.787.266
|% 1,56
|
|KARSN
|7,09
|414.553.417
|% 1,43
|
|DOHOL
|3,99
|232.031.857
|% -0,50
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4322
|16,4344
|% 0,24
|
|Euro
|17,6287
|17,6457
|% 0,14
|
|Sterlin
|20,6017
|20,7050
|% -0,06
|
|Frank
|17,0080
|17,1105
|% -0,11
|
|Riyal
|4,3679
|4,3898
|% 0,14
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|-8,17
|
|Altın Gr.
|967
|967
|-2,27
|
|Cumhuriyet
|6.439
|6.536
|-39,00
|
|Tam
|6.410
|6.571
|-31,24
|
|Yarım
|3.098
|3.179
|-15,11
|
|Çeyrek
|1.554
|1.589
|-7,55
|
|Gümüş.Ons
|21,45
|21,48
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,35
|11,37
|-0,01
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,75
|
Seans Raporu
12:09
daha fazla
-
12:24PENTA
Yüzde 9.13 oranında artışla 492.70 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 391 adet işlem
-
12:22AKSA
Yüzde 5.43 oranında artışla 61.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 738, 224 adet işlem
-
12:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 21 artarak (% 1.17 ) 2, 871
-
12:21XU100
Endeks 2, 579 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 26 üstünde . İşlem hacmi 16, 184.00 milyon TL de
-
12:21GESAN
Yüzde 4.76 oranında artışla 29.96 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 130, 189 adet işlem