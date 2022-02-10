***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Diğer Pay İhracı - İptaline İlişkin Bildirim









***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Diğer Pay İhracı - İptaline İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye AzaltımıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırPay İhracını/İptalini Doğuran Durum Halka arz aşamasında fiyat istikrarı işlemleri kapsamında geri alınmış olan paylarYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.02.2022Ortaklara Dağıtım Yapılacak mı ? HayırOrtakların Paylarından İptal Yapılacak mı? HayırKonu Genel Kurul‘da Görüşülecek mi ? EvetMevcut Sermaye (TL) 611.928.571Ulaşılacak Sermaye (TL) 593.290.008Pay İhracı/İptali BilgileriPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay İhracı Tutarı(TL) Pay İhracı (%) Pay Başına Hak Kullanım Bedeli (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Pay İptali Tutarı(TL) Pay İptali (%)ODAK Grubu, İşlem Görmüyor, TRESOKM00014 144.000.000 0,00000 0,00000SOKM, TRESOKM00022 467.928.571 0,00000 18.638.563 3,98320Mevcut Sermaye (TL) Pay İhracı Tutarı(TL) Pay İhracı (%) Pay İptali Tutarı(TL) Pay İptali (%)TOPLAM 611.928.571 0 0 18.638.563 3,04587Para Birimi TRYSPK Başvuru Tarihi 10.02.2022Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 10.02.2022 tarihli kararındaŞirketimizin çıkarılmış sermayesinin %3,05'ine tekabül eden ve halka arz aşamasında fiyat istikrarı işlemleri kapsamında geri alınmış olan 18.638.563 TL nominal değerli 18.638.563 adet kendi payımızın Şirketimizce ne şekilde değerlendirileceğine dair yatırımcılarımız nezdindeki belirsizliğin Şirketimiz paylarının fiyatı üzerindeki etkisini ortadan kaldırmak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 19'uncu maddesinin 9'ncu fıkrası uyarınca, fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı usullerine göre itfa edilmek suretiyle, 611.928.571 TL olan Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 593.290.008 TL'ye indirilmesine ve yapılacak Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunularak karara bağlanmak üzere, Sermaye Azaltım Raporu'nun kabulüne,Ayrıca Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesine ve bu kapsamda gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve Esas Sözleşme tadilinin yapılacak Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına ve bu kararın uygulanması için gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Şirket CEO'su Uğur Demirel'in yetkilendirilmesinekarar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000863BIST