***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Diğer Pay İhracı - İptaline İlişkin Bildirim
10.02.2022 16:10
***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Diğer Pay İhracı - İptaline İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Pay İhracını/İptalini Doğuran Durum Halka arz aşamasında fiyat istikrarı işlemleri kapsamında geri alınmış olan paylar
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.02.2022
Ortaklara Dağıtım Yapılacak mı ? Hayır
Ortakların Paylarından İptal Yapılacak mı? Hayır
Konu Genel Kurul‘da Görüşülecek mi ? Evet
Mevcut Sermaye (TL) 611.928.571
Ulaşılacak Sermaye (TL) 593.290.008
Pay İhracı/İptali Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay İhracı Tutarı(TL) Pay İhracı (%) Pay Başına Hak Kullanım Bedeli (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Pay İptali Tutarı(TL) Pay İptali (%)
ODAK Grubu, İşlem Görmüyor, TRESOKM00014 144.000.000 0,00000 0,00000
SOKM, TRESOKM00022 467.928.571 0,00000 18.638.563 3,98320
Mevcut Sermaye (TL) Pay İhracı Tutarı(TL) Pay İhracı (%) Pay İptali Tutarı(TL) Pay İptali (%)
TOPLAM 611.928.571 0 0 18.638.563 3,04587
Para Birimi TRY
SPK Başvuru Tarihi 10.02.2022
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 10.02.2022 tarihli kararında
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %3,05'ine tekabül eden ve halka arz aşamasında fiyat istikrarı işlemleri kapsamında geri alınmış olan 18.638.563 TL nominal değerli 18.638.563 adet kendi payımızın Şirketimizce ne şekilde değerlendirileceğine dair yatırımcılarımız nezdindeki belirsizliğin Şirketimiz paylarının fiyatı üzerindeki etkisini ortadan kaldırmak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 19'uncu maddesinin 9'ncu fıkrası uyarınca, fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı usullerine göre itfa edilmek suretiyle, 611.928.571 TL olan Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 593.290.008 TL'ye indirilmesine ve yapılacak Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunularak karara bağlanmak üzere, Sermaye Azaltım Raporu'nun kabulüne,
Ayrıca Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesine ve bu kapsamda gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve Esas Sözleşme tadilinin yapılacak Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına ve bu kararın uygulanması için gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Şirket CEO'su Uğur Demirel'in yetkilendirilmesine
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000863
BIST