***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.05.2020 18:12
***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 5 Mayıs 2020 tarihli toplantısında
Şirketimiz esas sözleşmesi ve ücret politikası çerçevesinde yapılan değerlendirme neticesinde 2019 yılı hesap döneminde yıllık hedeflerin tutturulduğu göz önüne alınarak, üst düzey yöneticilere göstermiş oldukları performans sebebiyle, Şirketimizin fiyat istikrar fonu ile Borsa'dan almış olduğu paylardan 980.432 adedinin, Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Esasları çerçevesinde, marjlar dahilinde 10,61 TL/hisse fiyatından, ödeme günü itibariyle satın almaları şartıyla, toplam net 10.402.383,52 TL ek başarı priminin nakden ödenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842757
BIST
18:0598.738
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -104,72
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
18:057,0928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0482
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1006
En Düşük
7,0234
18:057,6870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6508
18:05387,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,98
|Açılış
|: 387,37
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,24
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|4.594.680
|% 10,00
|
|MEGAP
|2,75
|742.653
|% 10,00
|
|MEGAP
|2,75
|742.653
|% 10,00
|
|UZERB
|3,19
|247.683
|% 10,00
|
|FRIGO
|13,09
|357.675
|% 10,00
|
|PETUN
|22,34
|489.264.523
|% -9,99
|
|ULUUN
|10,29
|404.707.449
|% -9,97
|
|ETILR
|2,44
|731.999
|% -9,96
|
|TKURU
|10,94
|399.671
|% -9,96
|
|RODRG
|2,00
|1.022.509
|% -9,91
|
|GARAN
|8,14
|792.784.213
|% -0,37
|
|TSPOR
|5,73
|645.317.216
|% -1,72
|
|ASELS
|27,06
|607.487.218
|% 2,66
|
|KRDMD
|2,26
|596.510.977
|% 4,63
|
|PETUN
|22,34
|489.264.523
|% -9,99
|
|KRDMD
|2,26
|596.510.977
|% 4,63
|
|GSRAY
|2,66
|469.905.982
|% -4,32
|
|AFYON
|2,78
|449.842.976
|% -5,44
|
|DOHOL
|1,88
|255.328.364
|% 2,17
|
|ODAS
|1,81
|209.968.541
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7988
|8,8429
|% 0,70
|
|Frank
|7,2556
|7,2993
|% -0,15
|
|Riyal
|1,8816
|1,8910
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|387
|388
|2,32
|
|Cumhuriyet
|2.481
|2.538
|13,10
|
|Tam
|2.558
|2.600
|13,40
|
|Yarım
|1.240
|1.271
|6,60
|
|Çeyrek
|622
|636
|3,20
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,06
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -79, 92 kaybederek (% -0.07 ) 115, 726
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17:59XU100
Endeks 98, 849 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 9, 292.00 milyon TL de
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17:59TKNSA
Yüzde 9.99 oranında artışla 7.49 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 201, 433 adet işlem
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17:58SONME
Yüzde 9.92 oranında artışla 6.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 155, 089 adet işlem
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17:57ALKIM
Yüzde 6.71 oranında artışla 66.00 lira fiyatla işlem gören hissede 725, 342 adet işlem