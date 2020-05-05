***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz 5 Mayıs 2020 tarihli toplantısındaŞirketimiz esas sözleşmesi ve ücret politikası çerçevesinde yapılan değerlendirme neticesinde 2019 yılı hesap döneminde yıllık hedeflerin tutturulduğu göz önüne alınarak, üst düzey yöneticilere göstermiş oldukları performans sebebiyle, Şirketimizin fiyat istikrar fonu ile Borsa'dan almış olduğu paylardan 980.432 adedinin, Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Esasları çerçevesinde, marjlar dahilinde 10,61 TL/hisse fiyatından, ödeme günü itibariyle satın almaları şartıyla, toplam net 10.402.383,52 TL ek başarı priminin nakden ödenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842757BIST