***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler









***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemlerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 01.01.2020-30.09.2020 dönemi için SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan finansal tabloları bugün KAP'ta açıklanmıştır.TTK'nın 376'ıncı maddesinin ve SPK'nın 10 Nisan 2014 tarih ve 11/352 sayılı kararında belirtilen hususlar çerçevesinde, Şirketimizin bu mali tablolarında yer alan öz kaynağının 91.192.969 TL olduğu, bununla beraber Şirketimizin varlıkları içinde bulunan Şok, Mis, Piyale, Amigo, Evin ve Mintax markalarının cari değerinin, değerlendirme kuruluşu olan KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasının 31/12/2019 tarihi itibarıyla hazırladığı değerleme raporuna göre 2.894.000.000TL olduğu dikkate alındığında, SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış mali tablolarında yer alan 91.192.969 TL Özkaynağın, 2.899.517.459 TL olduğu tespit edilmiştir. Bu tespit üzerine, TTK 376. maddesi uyarınca Şirketin marka değerini de içerir şekilde bir bilanço hazırlanmıştır. İlgili bilanço kapsamında, Şirketimizin 611.928.571 TL olan ödenmiş sermayesini koruduğuna karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885935BIST