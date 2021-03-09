***SONME*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
09.03.2021 18:33
***SONME*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [SONME]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında SONME.E payları 10/03/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 24/03/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. Not: VBTS kapsamında ilgili paylarda açığa satış yasağı ve/veya brüt takas tedbirleri bulunması halinde bu tedbirler de tek fiyat tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam eder. VBTS kapsamında getirilen tedbirler pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz. SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916620
BIST
18:051.549
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 18,88
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.553
En Düşük
1.535
18:057,6550
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -0,0974
|Açılış
|: 7,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,7829
En Düşük
7,5908
18:059,1027
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,0933
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2271
En Düşük
9,0338
18:05420,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,14
|Açılış
|: 420,46
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRILC
|13,31
|6.816.677
|% 10,00
|
|SNKRN
|33,88
|3.626.411
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|935.760
|% 10,00
|
|FADE
|12,70
|39.796.587
|% 9,96
|
|IZFAS
|8,42
|12.748.979
|% 9,92
|
|YAYLA
|4,50
|155.363.072
|% -10,00
|
|TACTR
|25,62
|485.963
|% -7,84
|
|TMPOL
|19,00
|1.627.978
|% -7,32
|
|CASA
|151,00
|3.092.156
|% -5,03
|
|KONTR
|98,10
|241.225.124
|% -4,76
|
|ODAS
|3,92
|468.735.509
|% 0,26
|
|KONTR
|98,10
|241.225.124
|% -4,76
|
|ISKPL
|39,86
|213.672.643
|% 6,29
|
|KRVGD
|17,59
|200.950.833
|% 0,11
|
|YAYLA
|4,50
|155.363.072
|% -10,00
|
|AKYHO
|2,55
|99.775.431
|% 6,69
|
|IHLGM
|1,21
|46.394.687
|% 0,83
|
|YAYLA
|4,50
|155.363.072
|% -10,00
|
|HDFGS
|4,24
|71.546.039
|% -0,70
|
|TURSG
|6,77
|87.958.575
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6487
|7,6550
|% -1,26
|
|Euro
|9,0961
|9,1027
|% -1,01
|
|Sterlin
|10,5695
|10,6225
|% -0,88
|
|Frank
|8,1642
|8,2134
|% -0,85
|
|Riyal
|2,0262
|2,0364
|% -1,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|34,79
|
|Altın Gr.
|420
|420
|1,69
|
|Cumhuriyet
|2.800
|2.842
|22,00
|
|Tam
|2.791
|2.863
|28,66
|
|Yarım
|1.349
|1.385
|13,86
|
|Çeyrek
|677
|692
|6,93
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,97
|0,84
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,11
|
|B. Petrol
|67,88
|67,88
|-0,36
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 1, 551 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 34 üstünde . İşlem hacmi 23, 909.00 milyon TL de
-
17:58DGGYO
Yüzde 4.78 oranında artışla 13.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 004, 499 adet işlem
-
17:55OSTIM
Yüzde 4.94 oranında artışla 2.76 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 273, 800 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, BIMAS, GUBRF
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 57 artarak (% 1.53 ) 1, 361