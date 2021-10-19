***SONME*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
19.10.2021 09:04
***SONME*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [SONME]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SONME.E %31.98965 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 28,033 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971334
BIST
10:341.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 13,14
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.431
En Düşük
1.424
10:349,2863
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0445
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2100
|
9,3743
En Düşük
9,2669
10:3410,8299
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0208
|Açılış
|: 10,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6750
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10,9317
En Düşük
10,7921
10:34531,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,32
|Açılış
|: 531,13
|
|Önceki Kapanış
|: 529,81
|
535,01
En Düşük
528,71
BIST En Aktif Hisseler10:34
|PRKAB
|18,84
|32.637.280
|% 9,53
|
|TLMAN
|33,78
|33.542.454
|% 7,85
|
|FRIGO
|22,64
|10.555.228
|% 6,09
|
|BAYRK
|8,87
|14.189.642
|% 5,60
|
|MERIT
|33,80
|29.252.335
|% 5,49
|
|DOKTA
|24,12
|329.817
|% -10,00
|
|CEOEM
|9,13
|32.054.687
|% -6,07
|
|NUGYO
|14,46
|4.719.493
|% -3,28
|
|YONGA
|19,22
|28.830
|% -3,13
|
|KLKIM
|13,91
|14.773.568
|% -2,18
|
|GARAN
|8,94
|436.414.281
|% 1,59
|
|FROTO
|174,00
|282.383.169
|% 4,57
|
|GUBRF
|53,40
|190.429.829
|% -1,29
|
|KRDMD
|7,22
|180.148.043
|% 0,28
|
|ASELS
|16,50
|151.157.204
|% 1,41
|
|YKBNK
|2,39
|138.920.916
|% 1,70
|
|EKGYO
|1,95
|99.960.925
|% 1,56
|
|GARAN
|8,94
|436.414.281
|% 1,59
|
|KRDMD
|7,22
|180.148.043
|% 0,28
|
|ODAS
|1,44
|30.733.796
|% 0,00
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2804
|9,2863
|% -0,48
|
|Euro
|10,8120
|10,8299
|% -0,19
|
|Sterlin
|12,7519
|12,8159
|% -0,22
|
|Frank
|10,0418
|10,1023
|% -0,23
|
|Riyal
|2,4668
|2,4792
|% -0,59
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|15,08
|
|Altın Gr.
|531
|531
|1,21
|
|Cumhuriyet
|3.500
|3.554
|34,00
|
|Tam
|3.485
|3.572
|35,20
|
|Yarım
|1.684
|1.728
|17,03
|
|Çeyrek
|845
|864
|8,51
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,69
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|7,05
|7,06
|0,09
|
|B. Petrol
|84,72
|84,72
|0,39
|