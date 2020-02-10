SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

BIST En Aktif Hisseler
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,7646
|7,8036
|% 0,46
|Frank
|6,1345
|6,1715
|% 0,07
|Riyal
|1,6002
|1,6083
|% 0,07
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|2,49
|Altın Gr.
|304
|305
|0,81
|Cumhuriyet
|2.017
|2.048
|7,00
|Tam
|2.007
|2.057
|6,95
|Yarım
|970
|995
|3,37
|Çeyrek
|487
|498
|1,68
|Gümüş.Ons
|17,71
|17,76
|0,03
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,01
|B. Petrol
|53,73
|53,73
|-0,72
Seans Raporu
- 17:59YAYLA Yüzde -7.39 oranında düşüşle 2.13 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 642, 056 adet işlem
- 17:58MEGAP Yüzde -8.33 oranında düşüşle 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 81, 325 adet işlem
- 17:58MEGAP Yüzde -8.33 oranında düşüşle 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 81, 325 adet işlem
- 17:57XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3585, 96 kaybederek (% -2.48 ) 141, 262
- 17:57XU100 Endeks 117, 871 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 6 altında . İşlem hacmi 13, 796.00 milyon TL de